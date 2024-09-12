По данным ученых, избежать геомагнитного удара практически невозможно

12 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

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Уже сегодня на Земле начнется магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ученые уточняют, что вероятность магнитной бури составляет 99,9%, то есть избежать ее не получится.

О том, когда начнется магнитная буря 12 сентября и насколько мощной она будет, – в материале amic.ru.

1 Что известно о магнитной буре, которая ударит по Земле 12 сентября 2024 года? По данным лаборатории, избежать магнитной бури не получится. "Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99,9 % на этот раз ударит по планете. [...] На этот раз выброс направлен точно на Землю, и ему просто некуда деться, кроме как прийти сюда к нам. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара", – говорится на сайте лаборатории При этом уточняется, что 12 сентября буря, вероятнее всего, только начнется. Основная часть геомагнитной нестабильности придется уже на 13 сентября 2024 года. Ученые прогнозируют, что магнитная буря, скорее всего, начнется около 22 часов по московскому времени.

2 Когда магнитная буря выйдет на пик мощности? Из прогноза следует, что пик магнитной бури придется на ночь 13 сентября. По всей видимости, это случится примерно в 03:00 по московскому времени.

3 Когда эта магнитная буря закончится? Это произойдет не раньше 18:00 по московскому времени 13 сентября.

4 Насколько мощной будет магнитная буря 12 и 13 сентября? Ученые считают, что грядущая магнитная буря будет умеренной – первого либо второго уровня мощности по пятибалльной шкале. Вероятность такого сценария оценивается в 70%. Допустимость как более слабого, так и более мощного удара специалисты оценивают в 15%.