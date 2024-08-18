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На Земле началась сильная магнитная буря

По оценкам, магнитная активность продлится по меньшей мере до полудня воскресенья

18 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: pxhere.com
Вспышка на Солнце / Фото: pxhere.com

Магнитная буря класса G3, которая оценивается как сильная, началась на Земле. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, после 18:00 мск (22:00 по времени Барнаула) индекс геомагнитного поля Кр превысил 6 единиц. Возмущения геомагнитного поля продолжили нарастать и к 20:46 мск сила магнитной бури достигла класса G3.

По прогнозам, магнитная активность продлится по меньшей мере до полудня воскресенья, 18 августа. Ее сила будет колебаться от сильной до слабой.

магнитные бури

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