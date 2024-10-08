Планета в очередной раз повела себя непредсказуемо

08 октября 2024, 12:17, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

На Земле началась сильная магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, после 06:00 мск возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. Произошло это вновь вопреки прогнозам: первоначально ожидалось постепенное ослабление возмущений и переход магнитной бури из класса G2 в класс G1, однако магнитосфера планеты вновь повела себя неожиданно.

Леус отметил, что предсказать дальнейшее развитие магнитной бури сложно, но если опираться на данные ученых, то она будет непродолжительной и в ближайшие часы начнет ослабевать. В результате к вечеру геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние.

Вместе с тем на Солнце произошла еще одна вспышка максимального класса X. Ее пик пришелся на минувшую ночь. Вероятность влияния на Землю, по предварительным данным, оценивается как небольшая.