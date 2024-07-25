На Землю надвигается новая магнитная буря. Когда она начнется и мощной ли будет?
Метеопатам стоит готовиться к новым геоударам
25 июля 2024, 12:30, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pxhere.com
В ближайшее время на Землю может обрушиться еще одна магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Подробнее о том, когда придет магнитная буря и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Когда Землю может накрыть новая магнитная буря?
27 июля. В этот день, судя по прогнозу лаборатории, геомагнитная активность на Земле значительно усилится. Вырастет и вероятность магнитной бури.
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Какой будет геомагнитная обстановка 27 июля 2024 года?
По предварительным прогнозам, геомагнитные колебания усилятся уже в самом начале дня. Мощность возмущений перейдет в "красную" зону и будет достигать почти пяти баллов. По классификации ученых это очень близко к началу магнитной бури.
Впрочем, ожидается, что уже к полудню магнитосфера успокоится. Колебания перейдут сначала в "желтую", а потом и в "зеленую" зону.
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Какова вероятность, что в этот день начнется магнитная буря?
Вероятность магнитной бури 27 июля 2024 года ученые оценивают в 40%.
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Насколько мощной будет магнитная буря 27 июля 2024 года?
В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, указано, что магнитная буря будет слабой. Но существует вероятность в 10%, что нас ждет сильный геомагнитный шторм.
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Что нужно делать, чтобы не страдать от влияния магнитной бури?
Как мы уже не раз писали, врачи дают лишь общие советы относительно магнитных бурь. Так, они рекомендуют не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, хорошо высыпаться, побольше двигаться и пить достаточно воды. Это позволит сохранить тонус.
17:53:57 25-07-2024
Достали эти м бури уже и не надо писаться не влияют на людей, ещё как влияют,на всех по -разному, просто некоторые это не признают,спросите у меня,я их заранее ощущаю всеми клеточками своего организма,лучше любого вашего прогноза!!))
18:17:38 25-07-2024
Действительно я чувствую эти бури всё выражается в самочувствии весьма тяжело.
20:03:31 25-07-2024
Светлана (17:53:57 25-07-2024) Достали эти м бури уже и не надо писаться не влияют на людей... Я за день ощущаю м бурю по тому что голова болит никакие таблетки не помагают