Метеопатам стоит готовиться к новым геоударам

25 июля 2024, 12:30, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

В ближайшее время на Землю может обрушиться еще одна магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Подробнее о том, когда придет магнитная буря и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Когда Землю может накрыть новая магнитная буря? 27 июля. В этот день, судя по прогнозу лаборатории, геомагнитная активность на Земле значительно усилится. Вырастет и вероятность магнитной бури.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 27 июля 2024 года? По предварительным прогнозам, геомагнитные колебания усилятся уже в самом начале дня. Мощность возмущений перейдет в "красную" зону и будет достигать почти пяти баллов. По классификации ученых это очень близко к началу магнитной бури. Впрочем, ожидается, что уже к полудню магнитосфера успокоится. Колебания перейдут сначала в "желтую", а потом и в "зеленую" зону.

3 Какова вероятность, что в этот день начнется магнитная буря? Вероятность магнитной бури 27 июля 2024 года ученые оценивают в 40%.

4 Насколько мощной будет магнитная буря 27 июля 2024 года? В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, указано, что магнитная буря будет слабой. Но существует вероятность в 10%, что нас ждет сильный геомагнитный шторм.