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На Землю надвигается новая магнитная буря. Когда она начнется и мощной ли будет?

Метеопатам стоит готовиться к новым геоударам

25 июля 2024, 12:30, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com
Солнечная активность / Фото: pxhere.com

В ближайшее время на Землю может обрушиться еще одна магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Подробнее о том, когда придет магнитная буря и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1

Когда Землю может накрыть новая магнитная буря?

27 июля. В этот день, судя по прогнозу лаборатории, геомагнитная активность на Земле значительно усилится. Вырастет и вероятность магнитной бури.
2

Какой будет геомагнитная обстановка 27 июля 2024 года?

По предварительным прогнозам, геомагнитные колебания усилятся уже в самом начале дня. Мощность возмущений перейдет в "красную" зону и будет достигать почти пяти баллов. По классификации ученых это очень близко к началу магнитной бури.
Впрочем, ожидается, что уже к полудню магнитосфера успокоится. Колебания перейдут сначала в "желтую", а потом и в "зеленую" зону.
3

Какова вероятность, что в этот день начнется магнитная буря?

Вероятность магнитной бури 27 июля 2024 года ученые оценивают в 40%.
4

Насколько мощной будет магнитная буря 27 июля 2024 года?

В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, указано, что магнитная буря будет слабой. Но существует вероятность в 10%, что нас ждет сильный геомагнитный шторм.
5

Что нужно делать, чтобы не страдать от влияния магнитной бури?

Как мы уже не раз писали, врачи дают лишь общие советы относительно магнитных бурь. Так, они рекомендуют не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, хорошо высыпаться, побольше двигаться и пить достаточно воды. Это позволит сохранить тонус.
магнитные бури

Комментарии 3

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Светлана

17:53:57 25-07-2024

Достали эти м бури уже и не надо писаться не влияют на людей, ещё как влияют,на всех по -разному, просто некоторые это не признают,спросите у меня,я их заранее ощущаю всеми клеточками своего организма,лучше любого вашего прогноза!!))

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Иван

18:17:38 25-07-2024

Действительно я чувствую эти бури всё выражается в самочувствии весьма тяжело.

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Гость

20:03:31 25-07-2024

Светлана (17:53:57 25-07-2024) Достали эти м бури уже и не надо писаться не влияют на людей... Я за день ощущаю м бурю по тому что голова болит никакие таблетки не помагают

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