Температура воздуха на Земле упадет в ближайшие два месяца из-за явления Ла-Нинья

По словам метеоролога Романа Вильфанда, погода на планете будет меняться до апреля 2025 года

02 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

На Земле в настоящее время наблюдается природное явление Ла-Нинья. Оно связано с понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, что оказывает влияние на погоду по всему миру. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По предварительному прогнозу, явление будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.

"Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте – апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются", – отметил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, однако исключать такой сценарий нельзя.

Если Ла-Нинья длительное и интенсивное, это означает, что происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это не имеет большого значения, и пока еще рано делать окончательные выводы.

"Пока еще рано строить какие-то предположения", – сказал Вильфанд.

Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы интенсивно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток тепла идет из океана в атмосферу, вызывая аномальное повышение температуры воды в экваториальной части Тихого океана.

Последний раз явление Эль-Ниньо длилось с мая 2023 года по апрель 2024 года, после чего оно перешло в нейтральную фазу, однако последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорды 2023 года.