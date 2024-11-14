На жителя Алтайского края завели уголовное дело из-за одной березы

Нарушитель выплатил штраф в размере 14 тыс. рублей

14 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В Советском районе лесники поймали мужчину, который незаконно вырубил дерево. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края.

Лесные инспекторы во время патрулирования в Кокшинском участковом лесничестве заметили следы от транспорта. За ними лесники увидели небольшой трактор с прицепом, в котором лежали березовые чурки. За рулем был житель села Кокши Советского района.

Мужчина признался, что поехал в лес заготавливать дрова без официального разрешения. Также он указал место, где срубил дерево.

"От рук "черного" лесоруба пострадала береза. Ущерб лесному фонду составил 14 тысяч рублей", – подчеркнули в министерстве.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело. Лесонарушитель добровольно оплатил причиненный ущерб.