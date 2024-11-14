На жителя Алтайского края завели уголовное дело из-за одной березы
Нарушитель выплатил штраф в размере 14 тыс. рублей
14 ноября 2024, 16:20, ИА Амител
В Советском районе лесники поймали мужчину, который незаконно вырубил дерево. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края.
Лесные инспекторы во время патрулирования в Кокшинском участковом лесничестве заметили следы от транспорта. За ними лесники увидели небольшой трактор с прицепом, в котором лежали березовые чурки. За рулем был житель села Кокши Советского района.
Мужчина признался, что поехал в лес заготавливать дрова без официального разрешения. Также он указал место, где срубил дерево.
"От рук "черного" лесоруба пострадала береза. Ущерб лесному фонду составил 14 тысяч рублей", – подчеркнули в министерстве.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело. Лесонарушитель добровольно оплатил причиненный ущерб.
16:26:52 14-11-2024
А зачем в Барнауле массово берёзки срубили????????????? варвары!
18:15:58 14-11-2024
Гость (16:26:52 14-11-2024) А зачем в Барнауле массово берёзки срубили????????????? варв... " вы не понимаете, это другое"
18:23:18 14-11-2024
береза 14тр? ну ребята у вас и ценники в лесничестве.
22:22:13 14-11-2024
Оне сами дровишки продают.В лесу пилят и продают.И ни фига им не сделаешь-оне в лесхозах работают