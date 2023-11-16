На зимнее содержание дорог Алтайского края выделили более 4 млрд рублей
Регион подготовился к этому на 100%
16 ноября 2023, 08:30, ИА Амител
В Алтайском крае на зимний период 2023-2024 годов на содержание региональных и муниципальных дорог выделили миллиарды рублей, сообщил "Толку" министр транспорта Антон Воронов.
По его словам, в этом году к зиме подготовили больше 1 тысячи единиц техники, 80 тысяч тонн противогололедных материалов и установили 33 км снегозадерживающих заборов. Кроме того, в 2023-м для краевых дорожно-строительных управлений и муниципалитетов закупается 77 единиц техники, основная часть используется на содержание дорог.
Сумма выделенных средств на закупку транспорта составила больше 800 млн рублей, еще свыше 150 млн направили на реагенты. Всего же на борьбу со снегом, наледью и другие меры по содержанию дорог выделили более 4 млрд рублей.
Как отметил Воронов, регион на 100% подготовился к содержанию дорог этой зимой.
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Мало
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