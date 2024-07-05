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Набиуллина анонсировала обсуждение повышения ключевой ставки

Она признала, что рост цен значительно отклонился от базового сценария

05 июля 2024, 13:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила, что на заседании совета директоров, которое состоится 26 июля, будет обсуждаться вопрос о повышении ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что ситуация с инфляцией значительно отличается от базового сценария. По ее словам, риски, связанные с ростом цен, не только увеличились, но и реализовались. Поэтому на повестке дня будет стоять вопрос о повышении ставки.

Ранее о том, что ключевую ставку могут поднять в ближайшее время, говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Центробанк

Комментарии 5

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Олег

14:15:33 05-07-2024

Повысить ставку и ждать снижения роста цен?

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Гость

14:25:12 05-07-2024

Она отметила, что ситуация с инфляцией значительно отличается от базового сценария.////Кто разработал базовый сценарий? Сами признались в своей не компетенции

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ыть

14:54:01 05-07-2024

Когда повысят зарплату? Уже сама Набиуллина признала дикий рост цен! Куда власть смотрит?

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Гость

20:34:39 05-07-2024

Уже всем понятно, что политика Центробанка РФ ведет в тупик экономику России. Не понятно другое: что думают об этом депутаты Госдумы, Правительство и президент. Молчание - знак согласия?!

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dok_CФ

21:17:41 05-07-2024

отклонился от базового сценария... что ещё заложено сценарием?

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