Набиуллина анонсировала обсуждение повышения ключевой ставки

Она признала, что рост цен значительно отклонился от базового сценария

05 июля 2024, 13:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила, что на заседании совета директоров, которое состоится 26 июля, будет обсуждаться вопрос о повышении ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что ситуация с инфляцией значительно отличается от базового сценария. По ее словам, риски, связанные с ростом цен, не только увеличились, но и реализовались. Поэтому на повестке дня будет стоять вопрос о повышении ставки.

Ранее о том, что ключевую ставку могут поднять в ближайшее время, говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин.