Набиуллина анонсировала обсуждение повышения ключевой ставки
Она признала, что рост цен значительно отклонился от базового сценария
05 июля 2024, 13:30, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946
Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила, что на заседании совета директоров, которое состоится 26 июля, будет обсуждаться вопрос о повышении ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что ситуация с инфляцией значительно отличается от базового сценария. По ее словам, риски, связанные с ростом цен, не только увеличились, но и реализовались. Поэтому на повестке дня будет стоять вопрос о повышении ставки.
Ранее о том, что ключевую ставку могут поднять в ближайшее время, говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
14:15:33 05-07-2024
Повысить ставку и ждать снижения роста цен?
14:25:12 05-07-2024
Она отметила, что ситуация с инфляцией значительно отличается от базового сценария.////Кто разработал базовый сценарий? Сами признались в своей не компетенции
14:54:01 05-07-2024
Когда повысят зарплату? Уже сама Набиуллина признала дикий рост цен! Куда власть смотрит?
20:34:39 05-07-2024
Уже всем понятно, что политика Центробанка РФ ведет в тупик экономику России. Не понятно другое: что думают об этом депутаты Госдумы, Правительство и президент. Молчание - знак согласия?!
21:17:41 05-07-2024
отклонился от базового сценария... что ещё заложено сценарием?