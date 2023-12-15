Набиуллина: ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки
В дальнейшем все будет зависеть от того, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции
15 декабря 2023, 21:45, ИА Амител
Центробанк близок к концу завершения цикла повышения ключевой ставки, однако дальнейшие решения будут принимать исходя из динамики инфляции. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в дальнейшем все будет зависеть от ситуации и того, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции.
"Конкретное решение по ставкам мы будем принимать исходя из поступающих новых данных и уточнения нашего прогноза", – сказала она.Сейчас прогноз инфляции ЦБ на 2023 год сохраняется на уровне 7-7,5%. Регулятор ожидает ее ближе к верхней границе.
Напомним, что 15 декабря совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 15 до 16% годовых. Возвращение инфляции к целевому показателю предполагает продолжительный период жестких денежно-кредитных условий в экономике.
07:58:22 16-12-2023
к ВЫБОРАМ НАЧНУТ СНИЖАТЬ. Чтобы как в анекдоте про заведи козу, потом продай козу и почувствуй, как хорошо живёшь, страна!
08:37:12 16-12-2023
Неужели. А как же план 17% ,а?
09:16:59 16-12-2023
Нулевой инфляции можно добиться, если ничего не производить, ничего не покупать, перестать дышать большинству людей.Это будет полная победа ЦБ над инфляцией. Уже пятый раз цб ПОВЫШАЕТ СТАВКУ.кАКОЙ ЖЕ МЕЛКИЙ И СРЕДНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ удержит свой бизнес при таких скачках кредитов? Что-то зазеркальное от ЦБ ври взгляде постороннего от бизнеса, но ощущаемого на своей шкуре рост цен и тарифов как результат таких скачков.
13:30:30 16-12-2023
Центробанку нужно показывать какую-то активность, вот они со ставкой и "играют", зарплаты "крутых менеджеров" отрабатывают. А инфляция 7,5%, развитие бизнеса и импортозамещение - это на бумаге и в отчётах ВВ. Как у классика - "ужасно далеки они от народа.."