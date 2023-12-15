Набиуллина: ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки

В дальнейшем все будет зависеть от того, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции

15 декабря 2023, 21:45, ИА Амител

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Центробанк близок к концу завершения цикла повышения ключевой ставки, однако дальнейшие решения будут принимать исходя из динамики инфляции. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в дальнейшем все будет зависеть от ситуации и того, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции.

"Конкретное решение по ставкам мы будем принимать исходя из поступающих новых данных и уточнения нашего прогноза", – сказала она.Сейчас прогноз инфляции ЦБ на 2023 год сохраняется на уровне 7-7,5%. Регулятор ожидает ее ближе к верхней границе.

Напомним, что 15 декабря совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 15 до 16% годовых. Возвращение инфляции к целевому показателю предполагает продолжительный период жестких денежно-кредитных условий в экономике.