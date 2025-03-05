Набиуллина: для дропперов нужно вводить уголовную ответственность

Люди часто не понимают, что становятся сообщниками преступников, отметила глава ЦБ

05 марта 2025, 22:35, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила за введение уголовной ответственности для дропперов – подставных лиц, помогающих мошенникам выводить и обналичивать украденные средства. Ее цитирует РИА Новости.

"Уголовную ответственность надо вводить, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников", – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что важно разъяснять последствия дропперства, особенно среди подростков, которые часто участвуют в подобных схемах.

"Может быть, первое – это предупреждение, но второй случай – должна быть уголовная ответственность, потому что это правда помощь в выводе денег", – считает она.

Набиуллина отметила, что дропперы, даже не осознавая этого, способствуют преступной деятельности, и такие действия должны пресекаться на законодательном уровне.