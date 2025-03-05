Набиуллина: для дропперов нужно вводить уголовную ответственность
Люди часто не понимают, что становятся сообщниками преступников, отметила глава ЦБ
05 марта 2025, 22:35, ИА Амител
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила за введение уголовной ответственности для дропперов – подставных лиц, помогающих мошенникам выводить и обналичивать украденные средства. Ее цитирует РИА Новости.
"Уголовную ответственность надо вводить, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников", – сказала Набиуллина.
Глава ЦБ подчеркнула, что важно разъяснять последствия дропперства, особенно среди подростков, которые часто участвуют в подобных схемах.
"Может быть, первое – это предупреждение, но второй случай – должна быть уголовная ответственность, потому что это правда помощь в выводе денег", – считает она.
Набиуллина отметила, что дропперы, даже не осознавая этого, способствуют преступной деятельности, и такие действия должны пресекаться на законодательном уровне.
05:21:21 06-03-2025
Надо бы обеспечить возможность узнать адрес звонившего абонента-в итоге не потребуется вводить никаких уголовных статей -не будет телефонных разводов после того ,как ВСЕ люди будут знать :позвонил=свой адрес оставил ,ну ,и чего вы путаетесь со своими "статьями"/ментами?разберитесь с телефонной сетью и кончатся ваши "мошейники"/лохотроны
07:59:00 06-03-2025
Андрей (05:21:21 06-03-2025) Надо бы обеспечить возможность узнать адрес звонившего абоне... да, но причем тут дропперы?
07:32:00 06-03-2025
Если бы меня так назвали, я бы сам застрелился...
09:11:17 06-03-2025
Гость (07:32:00 06-03-2025) Если бы меня так назвали, я бы сам застрелился...... Нибиулиной?
10:10:56 06-03-2025
Гость (09:11:17 06-03-2025) Нибиулиной?... её Эльвирой зовут.
ничего, нормально - Эльвира Сахипзадовна.
10:46:52 06-03-2025
Musik (10:10:56 06-03-2025) её Эльвирой зовут.ничего, нормально - Эльвира Сахипзадов... Все уже умеют выговаривать, не только ты.
12:46:23 06-03-2025
Гость (10:46:52 06-03-2025) Все уже умеют выговаривать, не только ты.... поря бы уже - она с 2013 года председатель нб
11:11:17 06-03-2025
еще надо ввести наказание тем, кто переводит деньги на карту в транспорте. это тоже незаконно, но люди почему-то не понимают. особенно молодежь, они вообще какие-то де..льные
12:37:32 06-03-2025
ну давайте все валить на подростков. А вы знаете что несовершеннолетние еще ума нормального не имеют? и вероятность делания чего попало у них всегда высокая. Ну будут их садить они будут ворами вырастать и еще больше воровать потом
Нееет не надо сваливать несовершенство банковской системы безопасности на детей. Если операции с картами несут воровство то карты надо ограничивать. Три рубля можно по картам будет перевести а хочешь больше 5000 -поди в бвнк с паспортом, а если хочешь больше 100 тысяч не просто поди в банк а поди и заранее заявление на перевод в такое тов время напиши и заверь в кассе а потом в это время приди и по паспорту переведи
12:41:55 06-03-2025
холмс (12:37:32 06-03-2025) ну давайте все валить на подростков. А вы знаете что несовер... цифровой рубль - в эту сторону