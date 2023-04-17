Набиуллина допустила "тюнинг" валютных ограничений

Глава ЦБ заявила, что ослабление уже проводилось, и пока дополнительных ощутимых мер не предполагается

17 апреля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дополнительный больших послаблений в рамках валютных ограничений не предполагаются, однако возможен некоторый "тюнинг". Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

В ходе встречи с фракцией "Новые люди" в Госдуме она заявила, что ослабление уже проводилось, и пока дополнительных ощутимых мер не предполагается.

"Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась", — заявила она.

Напомним, что ранее Набиуллина заявила, что регулятор будет и дальше бороться с рискованными ипотечными схемами, в том числе траншевой ипотекой и ипотекой с кешбэком. В ЦБ отмечают рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, а также доли кредитов, которые выдаются людям с высокой долговой нагрузкой.