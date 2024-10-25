Набиуллина назвала рост цен в России следствием перегрева спроса
За последние три года уровень цен вырос на 30%
25 октября 2024, 23:25, ИА Амител
Рост цен в этом году нельзя объяснить структурной трансформацией экономики России, это следствие перегрева спроса. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения", – заявила Набиуллина.
Напомним, что 25 октября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. – с 19 до 21%.
Ранее глава ЦБ заявляла, что регулятор начнет снижать ключевую ставку после устойчивого замедления инфляции, однако когда это произойдет – сказать сложно.
00:06:04 26-10-2024
Это как с яйцами, да? Лучше стали жить больше кушать- вот и подорожало!)))))
А сейчас, мы с вами, видимо от хорошей жизни, вообще зажрались- поэтому теперь гиганскими темпами вообще дорожает все!
А мы, то, вот неучи, не знали, совсем думали дело в другом....Ох и сказочники все эти...Только так противно эти сказки слушать!
08:05:58 26-10-2024
То есть автомобили подражали не из-за утильсбора и прочего, а из-за высокого спроса)))
Масло вот тоже начали есть резко люди.
Народу всё меньше и меньше, он беднее и беднее , а спрос на товары перегревается.
Вот уж действительно экономически-социальный парадокс
08:09:13 26-10-2024
Тот факт, что практически любой бизнес, должен заложить в себестоимость минимум 20-30% только на ключевую ставку, конечно ни как на рост цен не повлиял. Выросшие налоги тоже ни как на это не влияют видимо
08:18:01 26-10-2024
Люди очень хотят покупать и потреблять,поэтому цены растут ))
09:05:09 26-10-2024
Интересно: гражданкой какой страны Набиулина жила и училась в США? На какую страну она работает? Только очевидно: граждане России для нее чужие, собственно, как и власть против народа.
18:43:39 26-10-2024
Гость (09:05:09 26-10-2024) Интересно: гражданкой какой страны Набиулина жила и училась ...
Правительство на другой планете, родной...
22:27:00 27-10-2024
"За последние три года уровень цен вырос на 30%..." а какая официальная инфляция?