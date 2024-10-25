Набиуллина назвала рост цен в России следствием перегрева спроса

За последние три года уровень цен вырос на 30%

25 октября 2024, 23:25, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: unsplash.com / Vardan Papikyan

Рост цен в этом году нельзя объяснить структурной трансформацией экономики России, это следствие перегрева спроса. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения", – заявила Набиуллина.

Напомним, что 25 октября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. – с 19 до 21%.

Ранее глава ЦБ заявляла, что регулятор начнет снижать ключевую ставку после устойчивого замедления инфляции, однако когда это произойдет – сказать сложно.