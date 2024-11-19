Набиуллина признала недоступность ипотеки в России

По ее словам, сейчас многие откладывают покупку недвижимости

19 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Ипотека в России сейчас мало кому доступна и многие откладывают покупку жилья. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

По ее словам, для роста доступности жилья необходимо вывести рынок недвижимости из состояния перегрева – рост доходов граждан должен опережать рост цен.

"Вторым шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню", – добавила глава ЦБ.

Набиуллина заметила, что этого можно достигнуть лишь при наличии низкой инфляции "и никак иначе".