Набиуллина признала недоступность ипотеки в России
По ее словам, сейчас многие откладывают покупку недвижимости
19 ноября 2024, 18:00, ИА Амител
Ипотека в России сейчас мало кому доступна и многие откладывают покупку жилья. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.
По ее словам, для роста доступности жилья необходимо вывести рынок недвижимости из состояния перегрева – рост доходов граждан должен опережать рост цен.
"Вторым шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню", – добавила глава ЦБ.
Набиуллина заметила, что этого можно достигнуть лишь при наличии низкой инфляции "и никак иначе".
18:05:52 19-11-2024
сначала сделали покупку жилья недоступной, потом льготную ипотеку для госслужащих, а сегодня была статья о взрывном росте цен на аренду. ну все логично, чиновники будет покупать по льготной стоимости квартиры и сдавать втридорога остальным. бинго!
18:14:13 19-11-2024
Ну, это Набиуллина погорячилась. Она просто незнакома с Дворядкиным и Захаровым, поэтому не знает, что "покупка" программ низких ставок оставляет ипотеку льготной. А растущие доходы россиян, особенно барнаульцев, восстановили рынок и привели его опять к росту. В связи с чем, попытки ЦБ остановить инфляцию обречены на провал, ведь барнаульские Ыксперты предрекают дальнейший рост рынка на живых деньгах, которыми располагают россияне, особенно барнаульцы, имеющие возможность перезанять не у банков и без процентов, а также продать при необходимости гаражи и прочую ненужную движимость, и недвижимость для покупки квартир.
18:38:10 19-11-2024
Очень мутная - где то говорит одно где то другое .Просто какой то трендец
23:30:58 19-11-2024
гость (18:38:10 19-11-2024) Очень мутная - где то говорит одно где то другое .Просто как... У неё выбора нет, если она будет правду говорить лодка раскачается не хило
06:55:56 20-11-2024
11 лет бесполезной "борьбы" с инфляцией ЦБ и его начальницы. А инфляция растёт и растёт , противная.
За 11 лет рубль " упал" с 33 руб до 100 руб за доллар.Продукты только за 2024 год по данным финансового аналитика ВЛадислава АНтонова, опубликованными в Газете.ру и Дзене , поднялись на 50-100% .И это результаты "борьбы" ЦБ против инфляции?Или наоборот ?
07:21:25 20-11-2024
Пока ЦБ не станет российским, и не перепишется конституция, которую нам нашлепали в США в девяностых, будет только хуже. Смешно, иметь деньги и не потратить их на свое государство....
08:55:30 20-11-2024
Гость (07:21:25 20-11-2024) Пока ЦБ не станет российским, и не перепишется конституция, ... Вот интересно мне,мы что сами себе не хозяева?Перед кем у нас какие обязательства?Перед мировым ворьём?При чём здесь какая то конституция ,пусть и американская?Я думаю ,что всё зависит от нас.Мы имеем полное право отказаться от этой американской конституции и создать свою.Даже при её дальнейшем существовании мы вполне можем поступать в своих национальных интересах,мы же суверенны?Или нет?Странно ,если окажется ,что мы находимся по диктатом МВФ ,якобы из за существующей американской конституции.Скорее это прикрытие ,чтобы оправдать предательскую деятельность внутри страны агентов иностранного влияния.
12:18:54 20-11-2024
Акакий (08:55:30 20-11-2024) Вот интересно мне,мы что сами себе не хозяева?Перед кем у на... Какие проблемы-действуй. А то так лет через 40 вымрем. А Воры и жулики будут процветать в загнивающем капитализме.