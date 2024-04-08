Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Сейчас существует множество факторов, которые заставляют проявлять осторожность в решениях
08 апреля 2024, 22:47, ИА Амител
ЦБ начнет снижать ключевую ставку при замедлении инфляции. Как пишет РИА Новости, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что это может произойти уже во второй половине 2024 года.
Председатель Центробанка отметила, что сейчас существует множество факторов, которые заставляют проявлять осторожность в решениях. В их числе и высокие инфляционные риски.
Напомним, что сейчас ключевая ставка находится на уровне 16% годовых. Это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что годовая инфляция в России существенно замедлилась – до 7,4%.
08:49:20 09-04-2024
Такое ощущение что ЦБ и правительство как в басне Крылова "Лебедь, Рак и Щука". Одни держат высокую ставку чтобы не было инфляции, вторые повышают социальные выплаты медикам в сельской местности разгоняя инфляцию. По моим подсчетам только в АК дополнительно будет влито ежемесячно от 300 до 800 миллионов рублей. на эту сумму мы ничего не произвели - как следствие инфляция. Обнищание населения , рост цен. На одних оборонных заводах мы далеко не уедем. Доля оборонки в ВВП страны не более 5 процентов.
11:33:51 09-04-2024
Как с дурачками.
10:59:58 10-04-2024
Да вся эта кучка воров и лжецов просто грабит народ Русский.... Тошнит от этих захребетников....