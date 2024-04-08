Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Сейчас существует множество факторов, которые заставляют проявлять осторожность в решениях

08 апреля 2024, 22:47, ИА Амител

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

ЦБ начнет снижать ключевую ставку при замедлении инфляции. Как пишет РИА Новости, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что это может произойти уже во второй половине 2024 года.

Председатель Центробанка отметила, что сейчас существует множество факторов, которые заставляют проявлять осторожность в решениях. В их числе и высокие инфляционные риски.

Напомним, что сейчас ключевая ставка находится на уровне 16% годовых. Это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что годовая инфляция в России существенно замедлилась – до 7,4%.