Мишустина не полностью устроил результат борьбы с инфляцией в России
По его словам, темпы роста потребительских цен находятся в центре внимания правительства и министры постоянно над ними работают
03 апреля 2024, 17:03, ИА Амител
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что его не полностью устраивает результат борьбы с инфляцией. Об этом премьер-министр заявил, выступая с отчетом в Госдуме 3 апреля, сообщает ТАСС.
По его словам, темпы роста потребительских цен находятся в центре внимания правительства и министры постоянно над ними работают. При этом "далеко не все результаты" устраивают власти.
Мишустин напомнил, что в 2023 году в России приняли ряд мер по стабилизации роста цен. Кроме того, была проведена работа по насыщению отечественного рынка продовольствием.
"Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России все-таки существенно замедлилась — до 7,4%", — заключил Мишустин.
17:07:53 03-04-2024
Бла-бла-бла....
А возможно и ныне там(
18:18:55 03-04-2024
Как у них всегда инфляция красиво складывается...
Жилье, техника, стройматериалы, одежда, бытовая химия, вся доставка по стране все в три раза подорожало.
Продукты в магазинах да, на верное на 7,4%, но только не за 23й год, а если в 23году смотреть, то не раз на 7,4%, а каждый месяц на 7,4%... Думаю это ближе к истине
18:58:44 03-04-2024
Вчерашнее заявление ЦБ в федеральной газете - россияне слишком большие зарплаты получают, от этого инфляция. Надо снижать доходы ! И это на полном серьёзе. Так что выводы делать самостоятельно!