Мишустина не полностью устроил результат борьбы с инфляцией в России

По его словам, темпы роста потребительских цен находятся в центре внимания правительства и министры постоянно над ними работают

03 апреля 2024, 17:03, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что его не полностью устраивает результат борьбы с инфляцией. Об этом премьер-министр заявил, выступая с отчетом в Госдуме 3 апреля, сообщает ТАСС.

По его словам, темпы роста потребительских цен находятся в центре внимания правительства и министры постоянно над ними работают. При этом "далеко не все результаты" устраивают власти.

Мишустин напомнил, что в 2023 году в России приняли ряд мер по стабилизации роста цен. Кроме того, была проведена работа по насыщению отечественного рынка продовольствием.

"Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России все-таки существенно замедлилась — до 7,4%", — заключил Мишустин.