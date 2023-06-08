В России стало меньше бедных
За год их численность снизилась более чем на 1 млн человек
08 июня 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Численность бедного населения в России в первом квартале 2023 года снизилась до 19,6 млн человек (до 13,5%) против 20,9 млн человек за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Росстат.
Отмечается, что граница бедности в первом квартале составила 14 026 рублей.
На снижение доли малоимущего населения повлияла реализация адресных соцпрограмм, рост зарплат, пенсий и прочих доходов.
10:49:16 08-06-2023
Это как отлов бродячих собак - очень похоже на оптимизацию первичного звена здравоохранения! Так и здесь ШЕСТЬ пятилеток у власти - что сделано демократами -капиталистами для народа ??? Для себя то сделали - увезти не успеете!
10:59:25 08-06-2023
вымерли
11:09:39 08-06-2023
Гость (10:59:25 08-06-2023) вымерли... Как вариант еще - превратились из бедных в нищих
11:12:26 08-06-2023
да просто ЗП выводят из тени, светлеет по-немногу
11:42:43 08-06-2023
Гость (11:12:26 08-06-2023) да просто ЗП выводят из тени, светлеет по-немногу... а вот если границу бедности опустить рублей до 500,так и зарплаты станут светлейшие
11:41:55 08-06-2023
200 тысяч в месяц это абсолютно законная информация
12:05:06 08-06-2023
когда все бедные вымрут - вот жизнь начнётся!? не жизнь а малина!
13:08:01 08-06-2023
Рост критерия бедности и рост цен отстают на полгода. Вои и "богатеют" люди. Зарплату прибавили так как совсем на жратву не хватает из-за роста цен, а критерий бедности остался прежний. В вообще удобно мрот стало определять - даже сову на глобус не нужно натягивать и обосновывать через расходы на питание и прочее (это настоящий трешь - 5 кг огурцов , 1 кг конфет и 1 кг сельди в год судя по постановлению администрации края N325 от 22.06.2013 ). Просто берут какую-то цифру: какой-то процент от типа средней зарплаты.
13:45:54 08-06-2023
я когда долго работал в одной государственной организации, составлял отчёты на верх. раза два в год звонили с верху, топали ногами в трубку, мол, почему очередной отчёт в старой форме!? нужно в новой уже... садимся с бухгалтером, заполняем новую форму... и, О! Чудо!!! доходы работников в организации, выросли!!! а зарплата не увеличивалась! вот это я понимаю! вот это люди (наверху) делают своё дело!? не то что мы тут внизу, на местах!? не умеем работать! "с себя нужно начинать"!!!
16:23:52 08-06-2023
Да, можно оценивать по нищебродскому МРОТу, по росту цен на всё и вся, но с другой стороны на глазах (горожан особенно) развернулось небывалое по масштабам строительство жилья, как точечных застроек так и целых новых микрорайонов. На глубину 20-30км от города по всем главным трассам геометрически разрастаются коттеджные посёлки. А посмотрите как прёт ценник за кв.м. жилья! Строители совсем дурачки? Куда и на что строят? Как бедные могут позволить себе 1комн за 2,5-3млн? Потом посмотрите динамику роста средней стоимости автомобилей на дорогах и их взлетевшую стоимость (в т.ч. на запчасти). Да, сейчас все возопят дескать это всё в ипотеку и кредит! Но, товарищи бедные, за кредит надо отдавать ежемес, иначе отберут. Так откуда помимо трат на воду и черный хлеб появилась возможность отдавать кредит? Вообщем, что-то здесь не сходится.
18:46:35 08-06-2023
Гость (16:23:52 08-06-2023) Да, можно оценивать по нищебродскому МРОТу, по росту цен на ... Ваше подлизывание засчитано. Но абсолютное большинство людей стали иметь намного меньше купить на свою з/п. Особенно после 2014 г. И не врите тут про недвижимость. У человека есть жилье, он его продает по подросшей цене, покупает увеличение жилплощади по подросшей цене, берет ипотеку. А с тысячей я 10 лет назад набирал пол-корзины, а сейчас и пакет для этого не нужен, все в руках умещается.
16:52:10 08-06-2023
Вы в своей формуле не учли что сельские территории уменьшаются примерно так же как растут новостройки в городах... Если раньше деньги, субсидии на территории расходились по всей стране равномерно (более-менее), то сейчас все сосредоточено в городах. А кредиты это вовсе не кредиты, а рабство! Завуалированное рабство! К счастью для рабовладельцев, сегодня много инструментов отслеживания закипания, возможностей, настроений, доходов-расходов, скученности, мыслей своих рабов... А учитывая слова о том что сегодня человек новый ресурс обогащения, то ни кто из рабовладельцев не будет выжимать из своих раб'отников последние соки. Платить будут ровно столько, сколько хватит с голоду на баррикады не полезть, заплатить другим капиталистам по счетам (по кредитам), но меньше того что бы не дай бог, появилось свободное время задуматься о не справедливости!.. в общем, лучший раб, это тот который думает что он свободный... Ну что он может "свободно" передвигаться на своём авто. Пока не своём, в кредит, а не в аренду...
08:48:08 09-06-2023
Пузырек (18:46:35 08-06-2023) Ваше подлизывание засчитано. Но абсолютное большинство людей... Каждый видит мир сквозь призму своей испорченности. Я в подлизывании не силён, а лишь хотел уравновесить однобокую картину какая складывалась исходя из комментов что все такие бедные и несчастные. Скажите точно где в каком месте я соврал про то сколько появилось новостроек или коттеджей? И я не отрицаю что пусть 80% жилья в ипотеку (хотя по официальной статистике это всегда менее 50%) и что пусть половина новосёлов это из переезжающие из сёл, где их прежнее жильё по стоимости годится как раз на первоначальный взнос. Всё-таки иногда надо умерить свои эмоции и более трезво посмотреть на реальность. P.S. Соглашусь так же с растущим расслоением по доходам, при общем медленном падении (с 2014) уровня благосостояния большинства.
10:03:21 09-06-2023
Гость (08:48:08 09-06-2023) Каждый видит мир сквозь призму своей испорченности. Я в подл... Вы сами себе противоречите. В первом комментарии - мы богатеем, во втором - уровень благосостояния большинства падает. Определитесь. И если всем очевидно, что уровень благосостояния большинства падает, то как количество бедных может уменьшатьсяя?
14:05:33 09-06-2023
Гость (10:03:21 09-06-2023) Вы сами себе противоречите. В первом комментарии - мы богате... Я как раз там и упомянул про усиливающееся расслоение, которое и объясняет парадокс. Несомненно растёт условно говоря "средний класс" с доходами 50-100тыр\мес. Да и богатеньких становится больше, госбюджет же растет из года в год, санкции опять же на пользу бизнесу пошли. Но от трети до ~половины так и остаются в режиме от зарплаты до зарплаты. Тут ни средняя ни даже медианная зп (хотя они растут из года в год почти вровень инфляции) не отражает реального положения дел. Нужен расклад по стратам. В любом случае в сравнении с 90ми сейчас народ жирует.