Набиуллина рассказала, когда ставки по ипотеке начнут снижаться

Она отметила, что во время низкой инфляции в России, перед пандемией, банки выдавали кредиты под 8-9% годовых без государственной поддержки

30 июля 2024, 19:08, ИА Амител

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Ставки по ипотеке неизбежно начнут снижаться по мере "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совфеде.

"По мере того как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики", – сказала председатель правления регулятора.

Она отметила, что во время низкой инфляции в России, перед пандемией, банки выдавали кредиты под 8-9% годовых без различной бюджетной поддержки и дорогостоящих программ.

Напомним, что в июле ЦБ впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку – с 16 до 18% годовых – на фоне роста инфляции. На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит возможное дальнейшее повышение ставки – такую вероятность Набиуллина не исключала.