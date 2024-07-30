Набиуллина рассказала, когда ставки по ипотеке начнут снижаться
Она отметила, что во время низкой инфляции в России, перед пандемией, банки выдавали кредиты под 8-9% годовых без государственной поддержки
30 июля 2024, 19:08, ИА Амител
Ставки по ипотеке неизбежно начнут снижаться по мере "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совфеде.
"По мере того как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики", – сказала председатель правления регулятора.
Она отметила, что во время низкой инфляции в России, перед пандемией, банки выдавали кредиты под 8-9% годовых без различной бюджетной поддержки и дорогостоящих программ.
Напомним, что в июле ЦБ впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку – с 16 до 18% годовых – на фоне роста инфляции. На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит возможное дальнейшее повышение ставки – такую вероятность Набиуллина не исключала.
19:28:36 30-07-2024
Как только Набиуллина возглавила ЦБ РФ - экономический рост в России прекратился. Совпадение - не думаю....
20:54:49 30-07-2024
Гость (19:28:36 30-07-2024) Как только Набиуллина возглавила ЦБ РФ - экономический рост...
Действительно, у нас же после 2013 года не произошло НИКАКИХ событий, которые могли повлиять на экономику страны...
21:28:39 30-07-2024
Гость (19:28:36 30-07-2024) Как только Набиуллина возглавила ЦБ РФ - экономический рост... это в 2013 году? да уж, совпадение железное, точно Набиуллина виновата
19:34:30 30-07-2024
Оказывается ипотека дорожает из-за пандемии и немного Центробанка. И как только Центробанк снизит ставку ипотека начнёт дешеветь.
Очень умная женщина, не зря такой пост занимает!
10:21:36 31-07-2024
Гость (19:34:30 30-07-2024) Оказывается ипотека дорожает из-за пандемии и немного Центро... Ты с Луны свалился?Набиулина яростный либерал и ставленник МВФ(которым управляет США),она делает всё для торможения развития экономики и промышленности повышая процентную ставку по указке из-за океана.Посмотри и послушай наших экономистов(Хазина,к примеру)и тебе все станет ясно,какая она "умная" женщина.
10:32:42 01-08-2024
Гость (10:21:36 31-07-2024) Ты с Луны свалился?Набиулина яростный либерал и ставленник М... Иронично что Набиулину ненавидят как раз те кого она пытается спасти, а своих палачей народ любит.
10:49:21 31-07-2024
Гость (19:34:30 30-07-2024) Оказывается ипотека дорожает из-за пандемии и немного Центро... Далеко не дура) Дура бы назвала реальную причину и сказала правду и ее бы после этого на слайсы порезали. А так, она говорит то, что народ сам хочет слышать (сказки, утешения, обещания) и не мешает ему играться в любимую национальную игру "найди виноватого в своих бедах" и правильно делает, я бы тоже так поступал. "Каждый народ имеет то правительство, которое заслеживает". (с.) какой то мудрец
20:16:04 30-07-2024
По всему миру банки поднимают ставки особенно на вклады! К сожалению жители одной страны видят только часть ситуации и то только у себя в стране...
Банки сушат экономику!!! Выкачивают из народа деньги. Любыми способами забирают наличку и переводят все в крайнем случае в цифру...!
Не так давно была репетиция большого обрушения, когда у многих дали сбой компьютеры!...
Когда банки всосут в себя определенное количество кэша, то произойдет полное отключение всех платежных терминалов, банков, банкоматов, возможно сотовой связи...! Скорее всего это будет осенью...
20:46:12 30-07-2024
- "На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит возможное дальнейшее повышение ставки — такую возможность Набиуллина не исключала" Вот и весь ответ - никогда.
20:47:30 30-07-2024
но только она уже ничего не снизит.
09:39:09 31-07-2024
вопрос управляемости.