Набиуллина: слухи, что банки не смогут платить проценты по вкладам, лишены смысла

Проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам, и чувствуют себя они устойчиво

20 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Слухи, что банки не смогут платить проценты по вкладам, лишены смысла. Как сообщает ТАСС, об этом во время выступления на пленарном заседании Госдумы заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Я могу сказать, что, наверное, больше бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции", – сказала Набиуллина, отметив, что в профессиональной сфере подобных обсуждений нет.

Глава регулятора добавила, что проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам. По ее словам, финансовые организации имеют прибыль и являются устойчивыми. Берет кредиты по высоким ставкам в основном бизнес, в том числе и по плавающей ставке, в ожидании, что она будет снижаться.