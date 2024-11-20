Набиуллина: слухи, что банки не смогут платить проценты по вкладам, лишены смысла
Проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам, и чувствуют себя они устойчиво
20 ноября 2024, 09:00, ИА Амител
Слухи, что банки не смогут платить проценты по вкладам, лишены смысла. Как сообщает ТАСС, об этом во время выступления на пленарном заседании Госдумы заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Я могу сказать, что, наверное, больше бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции", – сказала Набиуллина, отметив, что в профессиональной сфере подобных обсуждений нет.
Глава регулятора добавила, что проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам. По ее словам, финансовые организации имеют прибыль и являются устойчивыми. Берет кредиты по высоким ставкам в основном бизнес, в том числе и по плавающей ставке, в ожидании, что она будет снижаться.
09:09:41 20-11-2024
Действительно это глупость, ведь уже есть законопроект о заморозке вкладов. Зачем платить какие-то космические проценты когда страна в такой сложной ситуации.
А ещё она вчера ответила на то , что дорогие кредиты для бизнеса только подстёгивают инфляцию , что это заявление не имеет оснований.
Вот такой диалог)
09:14:37 20-11-2024
А доллар все растет и растет. Жду коррекции, а ее нет. Брать или не брать, вот в чем вопрос!
11:14:45 20-11-2024
Гость (09:14:37 20-11-2024) А доллар все растет и растет. Жду коррекции, а ее нет. Брать... Вообще не вопрос. Всегда беру валюту, если есть свободные деньги. Чего тут думать после всего что было после 91го года?!
11:40:09 20-11-2024
Гость (09:14:37 20-11-2024) А доллар все растет и растет. Жду коррекции, а ее нет. Брать... доллар на месте, деревянный падает
09:16:15 20-11-2024
А кто будет брать кредит под бешенный процент? Отсюда вопрос, действительно, откуда банки будут брать деньги для выплаты процентов по вкладам?
10:55:44 20-11-2024
Гость (09:16:15 20-11-2024) А кто будет брать кредит под бешенный процент? Отсюда вопрос... проценты по кредитам всегда были огромные.
10:59:06 20-11-2024
Банки - это такое образование, которое вчера могло отчитаться о триллионе прибыли, а сегодня сказать дефолт. Нам, видите ли, по кредитам стали плохо платить...
10:59:30 20-11-2024
Тут не надо быть семи пядей во лбу , чтоб понимать, что возвращать эти ничем не обеспеченные вклады никто не будет. Нечем.
11:00:49 20-11-2024
Если боитесь потерять деньги на счетах, снимайте и покупайте наличную валюту. Это единственный способ их не потерять. Проходили уже много раз через это.
Как видно, высокая ставка имени Набиулиной-Заботкина не работает, инфляция все равно остается высокой. Низкая ставка имени Чемезова, просто окончательно обвалит рубль. Так что при любом раскладе не прогадаете.
11:18:54 20-11-2024
Господа аналитики-паникеры, не нагнетайте. Банковская система страны устойчивая. Эти ребята столько заработали за последние годы, что теперь, даже при наихудшем раскладе, лет десять могут сидеть в убытках и глазом не повести. Системообразующие банки - это вообще скала. А всякая шелупонь за пределами топ-100 - ну да, может попасть в зону риска, но на стабильности банковской системы это скажется не более чем никак, даже наоборот, у акул появятся возможности купить их за 1 руб. Банкиры научились зарабатывать деньги в любых ситуациях: и на росте и на падении. Да и убытки у них в основном бывают только "бумажные" от повышенных отчислений в резервы.
11:26:12 20-11-2024
Гость (11:18:54 20-11-2024) Господа аналитики-паникеры, не нагнетайте. Банковская систем... Ну если ты больше заботишься о банках а не собственном кошельке, тогда да, не парься и забей.
11:34:05 20-11-2024
Гость (11:18:54 20-11-2024) Господа аналитики-паникеры, не нагнетайте. Банковская систем... Ну да. А потом кто-то скажет - а давайте-ка сюда ваши денежки, нам они нужнее. Нам не хватает. И все ваши скалы возьмут под козырек, и настанет конец вкладам. Не потому, что банки неустойчивы, а потому, что деньги по вкладам взять проще, чем собрать те же налоги, тем более после того, как их подняли. Переведут вклады в какие-нибудь облигации госсзайма, и что вы им сделаете?)
14:33:38 20-11-2024
Гость (11:18:54 20-11-2024) Господа аналитики-паникеры, не нагнетайте. Банковская систем...
Вроде заметили верно, что "эти ребята столько заработали за последние годы, что теперь, даже при наихудшем раскладе, лет десять могут сидеть в убытках и глазом не повести". А вывод делаете неверный! Ну, кто вам сказал, эти ребята будут делиться с вами своей прибылью? Она давно уже в недружественных офшорах. Им и банкротство пойдёт на пользу, в отличие от нас, они и на этом заработают.
11:21:49 20-11-2024
Одно дело начислить проценты, и другое, возможность воспользоваться своим вкладом в полном объёме.