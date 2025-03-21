Набиуллина: вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки снизилась
Дальнейшие действия ЦБ зависят от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году
21 марта 2025, 19:59, ИА Амител
Вероятность повышения ключевой ставки в дальнейшем уменьшилась. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась", – сказала Набиуллина во время общения с журналистами.
Сегодня, 21 марта, Центробанк на очередном заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне в 21%. На этом уровне показатель держится с 20 декабря 2024 года.
00:17:12 22-03-2025
Зачем играть с огнём? Понижение ключевой ставки автоматически и настолько негативно скажется на рубле, что обессмыслятся все титанические усилия по его укреплению!
07:10:31 22-03-2025
Гость (00:17:12 22-03-2025) Зачем играть с огнём? Понижение ключевой ставки автоматическ... подобные глупости только сахибзадовна несет,но у нее есть цель,убить реальный сектор и накачать баблом карманы спекулянтов м банкиров.