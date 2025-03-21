Набиуллина: вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки снизилась

Дальнейшие действия ЦБ зависят от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году

21 марта 2025, 19:59, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Вероятность повышения ключевой ставки в дальнейшем уменьшилась. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась", – сказала Набиуллина во время общения с журналистами.

Сегодня, 21 марта, Центробанк на очередном заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне в 21%. На этом уровне показатель держится с 20 декабря 2024 года.