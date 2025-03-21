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В Госдуме допустили снижение ключевой ставки к концу года до 14–15%

ЦБ может начать ее снижать уже летом

21 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Ключевая ставка может начать снижение уже летом, заявил радиостанции "Маяк" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, рубль в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, а инфляцию возьмут под контроль, что и поспособствует снижению ставки.

"Допускаю, что это уже произойдет в июне, в июле. ЦБ будет снижать ключевую ставку постепенно, не больше чем по 0,25 п.п.", – сказал он.

К концу же 2025 года ставка и вовсе может опуститься до 15 или даже 14%, полагает парламентарий. Но ситуация будет зависеть от действий государства, бизнеса и развития геополитической ситуации.

Экономика финансы

Комментарии 4

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Гость

10:34:00 21-03-2025

"Допустили" они) будто их кто-то слушает

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Гость

14:49:57 21-03-2025

Гость (10:34:00 21-03-2025) "Допустили" они) будто их кто-то слушает...
Знаю несколько семей,которые при снижении ставки до 16% сразу помчатся брать ипотеку. Они это озвучили.
ПОВЕРЬТЕ, ТАКИХ МИЛЛИОНЫ(((
Опять квартиры вверх улетят?

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Гость

10:39:43 21-03-2025

А можно до 5% и пораньше. Сразу тысячи желающих побегут в банк кредиты брать.

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Гость

11:02:19 21-03-2025

"Экспертиза" на уровне если бы да кабы.

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