В Госдуме допустили снижение ключевой ставки к концу года до 14–15%

ЦБ может начать ее снижать уже летом

21 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Ключевая ставка может начать снижение уже летом, заявил радиостанции "Маяк" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, рубль в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, а инфляцию возьмут под контроль, что и поспособствует снижению ставки.

"Допускаю, что это уже произойдет в июне, в июле. ЦБ будет снижать ключевую ставку постепенно, не больше чем по 0,25 п.п.", – сказал он.

К концу же 2025 года ставка и вовсе может опуститься до 15 или даже 14%, полагает парламентарий. Но ситуация будет зависеть от действий государства, бизнеса и развития геополитической ситуации.