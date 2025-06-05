Набор в пятую "Школу фермера" на Алтае стартует в августе

В проекте Россельхозбанка появились новые возможности для обучения

05 июня 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHmqYwi

"Школа фермера" от Россельхозбанка / Фото: пресс-служба банка

В августе 2025 года начнется набор в пятую "Школу фермера" в Алтайском крае. В этом году образовательный проект Россельхозбанка (РСХБ) будет с рядом новинок. Например, в программу включат новый модуль углубленного обучения законодательным основам ведения агробизнеса.

Что за новый модуль?

"Аграрии работают в динамично меняющемся правовом поле: только за последние два года в законы и правила, регулирующие работу фермера, внесено более 100 поправок и изменений. Труд агрария предполагает постоянное присутствие "на земле", однако в современных реалиях необходимо находить время и на детальное изучение нормативных актов", – рассказал директор Правового департамента РСХБ Константин Ухов.Для этого вводят глубокий, содержательный и интенсивный модуль по обучению законодательству, который повысит компетенции слушателей. Особенно полезным он будет для новичков, только начинающих свой путь в сельском хозяйстве, подчеркнул Константин Ухов.

Большое внимание будет уделено таким аспектам, как корпоративное управление, оформление учредительных документов, организация управления предприятием и оформление договорных отношений. Цель нововведения – повысить компетенции аграриев и сделать ведение агробизнеса более понятным и прозрачным. Это также даст участникам необходимые знания для эффективного ведения бизнеса в условиях постоянно меняющихся правовых норм.

Что такое школа фермера?

"Школа фермера" – это бесплатный образовательный проект, реализуемый Россельхозбанком в партнерстве с министерствами сельского хозяйства Российской Федерации и двух алтайских регионов, а также ведущими аграрными вузами страны, такими как Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ). Проект активно поддержан и Союзом крестьянских (фермерских) формирований, а также его руководителем Никитой Кожановым, выпускником первой волны этого проекта.

Проект представляет собой интенсивный курс из 150 часов теоретического обучения и 100 часов практики. Занятия будут проходить в течение двух с половиной месяцев. По завершении курса участники получат диплом государственного образца. Для самых лучших студентов, которые разработают качественные бизнес-планы, будет предоставлен грант на реализацию их проектов.

Каждый год в проекте участвуют как действующие фермеры, стремящиеся повысить эффективность своей деятельности, так и начинающие предприниматели, желающие начать свой бизнес с нуля. Важно, что в каждом регионе России, включая Алтайский край, специализации выбирают с учетом потребностей местных рынков. Таким образом, программа обучения ориентирована на конкретные задачи и проблемы, с которыми сталкиваются аграрии в той или иной области.

"Школа фермера" открылась в 2020 году в четырех пилотных регионах, а успешный опыт позволил масштабировать проект на все восемь федеральных округов. С момента начала проекта более 7900 специалистов получили дипломы и успешно применяют полученные знания на практике. В 2025 году проект вновь успешно стартовал в 11-й раз, и более 1000 человек из 30 регионов России прошли обучение и получили новые знания и навыки, необходимые для ведения агробизнеса.

В Алтайском крае обучение начнется в конце сентября, а сбор заявок на участие стартует в начале августа.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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