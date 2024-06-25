Набралось несколько ведер. Заправку в Алтайском крае атаковали полчища мошкары

Собирать насекомых пришлось лопатой

25 июня 2024, 21:35, ИА Амител

Мошкара на заправке в Романово / Фото: "Инцидент Барнаул"

Заправочную станцию в селе Романово Алтайского края атаковали полчища мошкары. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", сгребать насекомых пришлось лопатой.

На опубликованных кадрах видно рой в свете фонарей и мужчину. Он собирает насекомых и подкидывает их в воздух. В результате удалось собрать полное ведро – судя по снимку, далеко не одно.

Пользователи мессенджера в комментариях предложили не терять шанса. Они считают, что собранных насекомых можно сдать на корм для птиц и рыб.