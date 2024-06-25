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Набралось несколько ведер. Заправку в Алтайском крае атаковали полчища мошкары

Собирать насекомых пришлось лопатой

25 июня 2024, 21:35, ИА Амител

Мошкара на заправке в Романово / Фото: "Инцидент Барнаул"

Заправочную станцию в селе Романово Алтайского края атаковали полчища мошкары. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", сгребать насекомых пришлось лопатой.

На опубликованных кадрах видно рой в свете фонарей и мужчину. Он собирает насекомых и подкидывает их в воздух. В результате удалось собрать полное ведро – судя по снимку, далеко не одно.

Пользователи мессенджера в комментариях предложили не терять шанса. Они считают, что собранных насекомых можно сдать на корм для птиц и рыб.

природа

Комментарии 4

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Гость

08:23:08 26-06-2024

Он собирает насекомых и подкидывает их в воздух - вообще нечем занятья

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Гость

08:56:21 26-06-2024

Гость (08:23:08 26-06-2024) Он собирает насекомых и подкидывает их в воздух - вообще не... Орлята учатся летать! (с)

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Мусик

09:56:30 26-06-2024

в бенз добавляйте.
а что - не пропадать же добру.

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Гость

10:44:03 26-06-2024

в узбечку сдать, там может они что и сварганят с их.

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