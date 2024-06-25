Набралось несколько ведер. Заправку в Алтайском крае атаковали полчища мошкары
Собирать насекомых пришлось лопатой
25 июня 2024, 21:35, ИА Амител
Мошкара на заправке в Романово / Фото: "Инцидент Барнаул"
Заправочную станцию в селе Романово Алтайского края атаковали полчища мошкары. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", сгребать насекомых пришлось лопатой.
На опубликованных кадрах видно рой в свете фонарей и мужчину. Он собирает насекомых и подкидывает их в воздух. В результате удалось собрать полное ведро – судя по снимку, далеко не одно.
Пользователи мессенджера в комментариях предложили не терять шанса. Они считают, что собранных насекомых можно сдать на корм для птиц и рыб.
08:23:08 26-06-2024
Он собирает насекомых и подкидывает их в воздух - вообще нечем занятья
08:56:21 26-06-2024
Гость (08:23:08 26-06-2024) Он собирает насекомых и подкидывает их в воздух - вообще не... Орлята учатся летать! (с)
09:56:30 26-06-2024
в бенз добавляйте.
а что - не пропадать же добру.
10:44:03 26-06-2024
в узбечку сдать, там может они что и сварганят с их.