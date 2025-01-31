Нацбанк Украины оценил вероятность скорого завершения боевых действий в 15%

Также низкой, по оценкам НБУ, является вероятность быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов

31 января 2025, 21:42, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com / Myko Makhlai

Национальный банк Украины (НБУ) оценил вероятность быстрого завершения боевых действий как низкую – менее 15%. Как сообщает ТАСС, соответствующий отчет о перспективах экономического развития Украины опубликован на сайте банка.

Также низкой, по оценкам НБУ, является вероятность быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов. При этом, согласно прогнозу, велик риск эскалации боевых действий и дальнейших разрушений производственной и энергетической инфраструктуры (до 50%).

Ранее СМИ сообщили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине планируется провести уже к Пасхе, а мирное соглашение между двумя странами может быть заключено уже к 9 мая. Этот график якобы уже обсуждается в политических и дипломатических кругах "незалежной".