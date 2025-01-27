В Сети появился "план Трампа" по окончанию конфликта на Украине, по которому мирное соглашение должно быть заключено уже к 9 мая

27 января 2025, 12:40, ИА Амител

Переговоры России и Украины / Фото: ТАСС

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине планируется провести уже к Пасхе, а мирное соглашение между двумя странами может быть заключено уже к 9 мая. Об этом пишет украинское оппозиционное издание "Страна", которое опубликовало так называемый "100-дневный план Трампа" по прекращению украинского кризиса. Этот график якобы уже обсуждается в политических и дипломатических кругах "незалежной", сообщает издание.

Когда могут состояться переговоры между Россией и Украиной?

Согласно плану-графику, который составила команда нового президента США Дональда Трампа, боевые действия должны завершиться за 100 дней. Американцы якобы передали "список действий" по урегулированию кризиса европейским дипломатам.

В документе говорится, что Трамп в конце января – начале февраля планирует поговорить с Владимиром Путиным по телефону. А в начале февраля американцы хотят обсудить завершение конфликта с украинскими властями. Если будут найдены точки соприкосновения, то Зеленский должен будет отменить указ, запрещающий вести переговоры с Путиным.

В течение февраля – первой половины марта 2025 года предлагается провести встречу Трампа с Зеленским и Путиным. Будет либо две двухсторонние встречи, либо же одна трехсторонняя. Там якобы планируется утвердить главные параметры мирного договора, а затем уже работать над соглашением на уровне спецуполномоченных. При этом на время переговоров американцы не хотят блокировать отправку военной помощи Украине.

На Пасху, с 20 апреля 2025 года, по всей линии фронта планируется объявить перемирие, а украинские войска выведут с территории Курской области.

Президент США Дональд Трамп / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Когда Россия и Украина могут заключить мир?

В конце апреля 2025 года американцы хотят организовать Международную мирную конференцию, на которой будет зафиксировано соглашение России с Украиной об окончании боевых действий. Посредниками выступят США, Китай, страны Европы и "глобального юга". В конце апреля планируется обмен пленными по формуле "всех на всех".

На основе согласованных параметров до 9 мая американцы намереваются принять декларацию Международной мирной конференции о завершении конфликта на основе обговоренных параметров.

На каких условиях Россия и Украина могут заключить мир?

Согласно плану, условия мирного соглашения могут быть такими:

Украина не вступает в НАТО и будет нейтральной страной. На саммите должно быть принято решение о запрете принятия Украины в альянс. До 2030 года Украину должны принять в Евросоюз, который поможет восстанавливать страну после войны. Численность ВСУ сокращаться не будет. США продолжит поддерживать модернизацию украинской армии. Украина отказывается от военных и дипломатических попыток вернуть занятые российскими войсками территории. Однако официально страна не признает суверенитет России над этими землями. Некоторые санкции против России планируется отменить сразу же после заключения мира. Часть санкций могут быть отменены в течение трех лет, но это будет зависеть от соблюдения Россией соглашения о мире. Все ограничения на импорт российских энергоносителей в Европу также планируется отменить. Однако какое-то время он будет облагаться специальной пошлиной, деньги от нее пустят на восстановление Украины. На украинские выборы должны допустить партии, которые выступают за защиту русского языка и мирное сосуществование с Россией. Давление на УПЦ и ограничение русского языка на Украине должны прекратиться на государственном уровне. Особо проблемным пунктом соглашения является тема о присутствии на Украине европейского миротворческого контингента после окончания конфликта. Украинское правительство требует этого в качестве гарантии безопасности. Однако российские власти выступают против. По этому пункту планируется провести отдельные консультации со всеми сторонами.

Президент России Владимир Путин/ Фото: kremlin.ru

Планируются ли выборы на Украине?

После 9 мая на Украине предлагается не продлевать военное положение и мобилизацию. Президентские выборы, по мнению американцев, должны состояться в конце августа, а в конце октября – парламентские и местные выборы.

"План Трампа" кто-то подтвердил?

Нет, пока достоверность этого плана никто из официальных лиц не подтверждает. "Страна" пишет, что подтверждений подлинности этого документа пока нет. Однако часть его положений совпадает с заявлениями ряда СМИ и Трампа, которые прозвучали ранее. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что "никаких "мирных планов за 100 дней" не существует в реальности.

При этом ранее The Wall Street Journal сообщал о том, что Трамп поручил спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. Также The Independen писал, что Трамп намерен завершить конфликт на Украине к весне 2025 года, а на февраль запланирован визит украинской делегации в Вашингтон и встреча с Трампом.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал журналистам, что он надеется на то, что в 2025 году в конфликте на Украине наступит "некая развязка", пишет БелТА.