Появился четкий план. Когда Россия и Украина могут договориться о мире?
В Сети появился "план Трампа" по окончанию конфликта на Украине, по которому мирное соглашение должно быть заключено уже к 9 мая
27 января 2025, 12:40, ИА Амител
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине планируется провести уже к Пасхе, а мирное соглашение между двумя странами может быть заключено уже к 9 мая. Об этом пишет украинское оппозиционное издание "Страна", которое опубликовало так называемый "100-дневный план Трампа" по прекращению украинского кризиса. Этот график якобы уже обсуждается в политических и дипломатических кругах "незалежной", сообщает издание.
Когда могут состояться переговоры между Россией и Украиной?
Согласно плану-графику, который составила команда нового президента США Дональда Трампа, боевые действия должны завершиться за 100 дней. Американцы якобы передали "список действий" по урегулированию кризиса европейским дипломатам.
В документе говорится, что Трамп в конце января – начале февраля планирует поговорить с Владимиром Путиным по телефону. А в начале февраля американцы хотят обсудить завершение конфликта с украинскими властями. Если будут найдены точки соприкосновения, то Зеленский должен будет отменить указ, запрещающий вести переговоры с Путиным.
В течение февраля – первой половины марта 2025 года предлагается провести встречу Трампа с Зеленским и Путиным. Будет либо две двухсторонние встречи, либо же одна трехсторонняя. Там якобы планируется утвердить главные параметры мирного договора, а затем уже работать над соглашением на уровне спецуполномоченных. При этом на время переговоров американцы не хотят блокировать отправку военной помощи Украине.
На Пасху, с 20 апреля 2025 года, по всей линии фронта планируется объявить перемирие, а украинские войска выведут с территории Курской области.
Когда Россия и Украина могут заключить мир?
В конце апреля 2025 года американцы хотят организовать Международную мирную конференцию, на которой будет зафиксировано соглашение России с Украиной об окончании боевых действий. Посредниками выступят США, Китай, страны Европы и "глобального юга". В конце апреля планируется обмен пленными по формуле "всех на всех".
На основе согласованных параметров до 9 мая американцы намереваются принять декларацию Международной мирной конференции о завершении конфликта на основе обговоренных параметров.
На каких условиях Россия и Украина могут заключить мир?
Согласно плану, условия мирного соглашения могут быть такими:
- Украина не вступает в НАТО и будет нейтральной страной. На саммите должно быть принято решение о запрете принятия Украины в альянс.
- До 2030 года Украину должны принять в Евросоюз, который поможет восстанавливать страну после войны.
- Численность ВСУ сокращаться не будет. США продолжит поддерживать модернизацию украинской армии.
- Украина отказывается от военных и дипломатических попыток вернуть занятые российскими войсками территории. Однако официально страна не признает суверенитет России над этими землями.
- Некоторые санкции против России планируется отменить сразу же после заключения мира. Часть санкций могут быть отменены в течение трех лет, но это будет зависеть от соблюдения Россией соглашения о мире. Все ограничения на импорт российских энергоносителей в Европу также планируется отменить. Однако какое-то время он будет облагаться специальной пошлиной, деньги от нее пустят на восстановление Украины.
- На украинские выборы должны допустить партии, которые выступают за защиту русского языка и мирное сосуществование с Россией. Давление на УПЦ и ограничение русского языка на Украине должны прекратиться на государственном уровне.
- Особо проблемным пунктом соглашения является тема о присутствии на Украине европейского миротворческого контингента после окончания конфликта. Украинское правительство требует этого в качестве гарантии безопасности. Однако российские власти выступают против. По этому пункту планируется провести отдельные консультации со всеми сторонами.
Планируются ли выборы на Украине?
После 9 мая на Украине предлагается не продлевать военное положение и мобилизацию. Президентские выборы, по мнению американцев, должны состояться в конце августа, а в конце октября – парламентские и местные выборы.
"План Трампа" кто-то подтвердил?
Нет, пока достоверность этого плана никто из официальных лиц не подтверждает. "Страна" пишет, что подтверждений подлинности этого документа пока нет. Однако часть его положений совпадает с заявлениями ряда СМИ и Трампа, которые прозвучали ранее. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что "никаких "мирных планов за 100 дней" не существует в реальности.
При этом ранее The Wall Street Journal сообщал о том, что Трамп поручил спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. Также The Independen писал, что Трамп намерен завершить конфликт на Украине к весне 2025 года, а на февраль запланирован визит украинской делегации в Вашингтон и встреча с Трампом.
Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал журналистам, что он надеется на то, что в 2025 году в конфликте на Украине наступит "некая развязка", пишет БелТА.
12:42:51 27-01-2025
должно быть заключено уже к 9 мая ---- о, 80 лет назад так уже было
16:23:48 27-01-2025
Гость (12:42:51 27-01-2025) должно быть заключено уже к 9 мая ---- о, 80 лет назад так у... Нет было не так. Контекст был другой и роли тоже.
16:49:49 27-01-2025
Гость (16:23:48 27-01-2025) Нет было не так. Контекст был другой и роли тоже.... Ну так, tempora mutantur, et nos mutamur in illis
12:45:37 27-01-2025
"Численность ВСУ сокращаться не будет. США продолжит поддерживать модернизацию украинской армии" и "официально страна не признает суверенитет России над этими землями" ----- ну то есть перемирие, чтобы вооружится и потом все вернуть. Грамотно
13:40:11 27-01-2025
Прикольно, что воюем мы, а решающую повестку в этой войне задаёт глава невоюющего государства.
13:51:03 27-01-2025
Следовательно, раз территориальные эти все дела не будут урегулированы должным образом, то: 1) 100% конфликт будет ждать продолжения, т.е. висеть чугунякой над головой; 2) под это дело Россия будет бросать в топку обороны и ВПК чудовищные по размеру средства, чтобы сохранять военное преимущество; 3) если снимут часть санкций, то иностранный капитал снова начнет выводиться за границу, хотя и не в тех объемах; 4) социально-экономические показатели (ставки по кредитам, инфляция) не скоро ещё придут в божеский вид. Следовательно, пока выглядит как-то всё это на хилую троечку.
14:42:57 27-01-2025
Зеленский может отменить закон, запрещающий переговоры с РФ. Но он принимал закон, когда был легитимным. А теперь просроченный. От всего, что он подпишет сейчас, потом откажутся, так как юридически зелень уже не президент. Любая договоренность с ним не будет иметь юридической силы.
16:50:01 27-01-2025
Гость (14:42:57 27-01-2025) Зеленский может отменить закон, запрещающий переговоры с РФ.... А чем эта юридическая сила такая непокобелимая? Она даже не в ньютонах.
14:45:22 27-01-2025
Такой план народ Украины не под держит.
16:52:46 27-01-2025
Гость (14:45:22 27-01-2025) Такой план народ Украины не под держит.... Вроде бы уже не поддержал. Сделали заявление, что не хотят. Получается обе стороны не хотят
15:00:57 27-01-2025
Полная капитуляция наркофюрера и отставка нацистского правительства украины с назначением выборов.
Конфискация имущества наркофюрера и туповатой Олэны в пользу новых российских регионов.
15:10:08 27-01-2025
договариваться с зеленским это делать ровно то же самое что заключать мир с террористами. Такое уже было когда помнится еще Ченрнормырдин договаривался по телефону. Потом получили и позор и войну еще худшую чем была
Нужно изучить очень тщательно политику Ленина и ВКПБ начиная от 1918 и продолжая НКВД Сталинскую внешнюю политику в 1930 -1952 именно в секторе отражения нападений на западном направлении и действоввать ровно также. Ни на пункт не уходя от линии партии. Суть этого всего в том что против их террора надо свой террор в 5 раз больший применять