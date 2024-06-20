Начальник Алтайавтодора посмотрел, как строят 14 км новой трассы на Бирюзовую Катунь

Работы идут по нацпроекту

20 июня 2024, 17:20, ИА Амител

Ремонт трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь"

Начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз проверил ход работ на участке Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Ремонт проводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

По данным ведомства, в 2024 году на трассе обновят в общей сложности 14 километров. В настоящее время специалисты сняли верхний слой покрытия на протяжении трех километров. Также ведется укладка нового слоя асфальта из щебеночно-мастичного асфальтобетона, благодаря его прочности дорожная одежда сможет выдерживать высокие нагрузки. Потом дорожники должны будут восстановить обочины, а также нанести разметку и заменить старые знаки на новые.

На объекте задействовано более 30 рабочих. Сумма средств, направленных на выполнение мероприятий, составляет 145 млн рублей.

"С момента строительства дороги прошло уже 12 лет, поэтому она нуждалась в обновлении. Это одно из самых популярных туристических направлений на территории Алтайского края, здесь расположено много мест отдыха – игорная зона, "Бирюзовая Катунь", а также это дублер федеральной трассы "Чуйский тракт". За сутки по этой дороге проезжают более пяти тысяч автомобилей. И чтобы людям было комфортно и безопасно по ней передвигаться, ее необходимо привести в нормативное состояние", – приводит Минтранс высказывание Василия Мотуза.

Начальник "Алтайавтодора" напомнил, что туристический сезон совпадает с дорожным, поэтому специалисты приложат все усилия, чтобы закончить восстановление верхних слоев как можно раньше во избежание неудобств в движении. В целом завершить все мероприятия планируется до конца июля.

В общей сложности по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Алтайском крае в 2024 году обновят дорожное полотно на десяти туристических маршрутах, которые ведут к достопримечательностям края, а также в соседние регионы.