Ремонт участка дороги к Колыванскому озеру завершается в Алтайском крае

Сейчас на дороге в селе Саввушка укрепляют обочины

19 июня 2024, 13:50, ИА Амител

Ремонт дороги в селе Саввушка / Фото: пресс-служба алтайского Минстроя

Ремонт дорожного участка протяженностью 2,4 км завершается в селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края. Это часть туристического маршрута на знаменитое Колыванское озеро, а Саввушка – ближайший к нему населенный пункт. Работы проходят по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Что уже сделано?

Сейчас на участке в селе Саввушка восстановили основание дороги с помощью холодного ресайклинга, уложили два слоя асфальта и занимаются укреплением обочин. В конце ремонта там нанесут разметку, установят барьерное ограждение и дорожные знаки.

"Количество желающих посетить Колыванское озеро с каждым годом возрастает, соответственно, интенсивность движения увеличивается. Также дорога выходит на федеральную трассу А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан", – пояснили в пресс-службе алтайского Минтранса.

Дорожники Юго-Западного ДСУ проводят работы в ходе ремонта трассы Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан. Параллельно подрядчик трудится и на территории Третьяковского района, где идет укладка нижнего слоя асфальта.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 15 км дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, на это по нацпроекту выделили почти 200 млн рублей. Часть работ была сделана еще в 2023 году.

Ремонт дороги в селе Саввушка / Фото: пресс-служба алтайского Минстроя

Какие дороги отремонтируют в крае по нацпроекту?

Напомним, что сейчас в Алтайском крае продолжается ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". По нему в том числе введут в эксплуатацию более 20 км дорог, которые проходят через населенные пункты.

Всего летом 2024 года планируется привести в порядок 38 участков региональных дорог по нацпроекту. 11 из них проходят через населенные пункты. Например, ремонтные работы пройдут в селах Тогул, Старый Тогул, Круглое, Мамонтово, Озерки, Новичиха, в поселках Мирный, Красные Орлы, в Рубцовске и в Заринске. По итогам года нормативность включенных в нацпроект автодорог должна вырасти с 82,70 до 85,10% (554,94 км). Затраты составят 1,3 млрд рублей.

При этом реконструкция большинства объектов началась еще в 2023 году. Летом работы планируется завершить и ввести трассы в эксплуатацию. На многих участках подрядчики проводят ремонт остановок и ставят новые павильоны.

Также в Барнауле отремонтируют 21 объект, и большинство из них – с полной заменой дорожного полотна. Будет реконструирован мост по проезду Ташкентскому, улицы Фурманова, Мамонтова, Юрина, Ветеринарная и другие, закончится строительство дороги по улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта) и будет построена дорога по улице 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова). На улице Северо-Западной отремонтируют свыше 6 км дорог.