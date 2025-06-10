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Начальник департамента внутренней политики Алтая Николай Губерт ушел в отставку

Политик подал заявление по личным обстоятельствам

10 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Николай Губерт / Фото: правительство Алтайского края
Николай Губерт / Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку начальника департамента по вопросам внутренней политики Николая Губерта.

Об этом сообщает телеграм-канал "Ленина, 59".

"10 июня Николай Губерт работает последний день в своей должности. Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам", – говорится в сообщении.

Временное исполнение обязанностей по руководству ведомством будет возложено на замначальника департамента Андрея Некрасова.

Николай Губерт родился 3 июня 1978 года в поселке Токаревка Карагандинской области. Учился в Алтайском государственном аграрном университете, где получил специальность ветврача, а также в АлтГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В ноябре 2012 года был назначен на должность главы администрации Завьяловского района, а с ноября 2017 по сентябрь 2022 года был главой муниципалитета. Департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики возглавлял с ноября 2022-го.

Губерт награжден рядом почетных грамот и благодарностей за вклад в развитие сельского хозяйства и местного самоуправления.

10 июня также стало известно, что в отставку ушел министр спорта Алтая Иван Нифонтов. Политическую карьеру он продолжит в Ставропольском крае.

Алтайский край Политика отставки и назначения

Комментарии 10

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соратник

11:14:23 10-06-2025

Жаль, много для муниципалитетов сделал

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Гость

11:30:16 10-06-2025

Да вроде добровольно-то не уходят.

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Гость

11:41:14 10-06-2025

Ждём очередной новости про возбужденное уголовное дело.

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Гость

12:02:06 10-06-2025

У него лишний вес- по заявлениям депутатов- такие рушат экономику.

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Знаю его

12:52:52 10-06-2025

Нормальный мужик, все будет хорошо. Семейные обстоятельства, господа, бывают у всех. И порой из надо решать сложнее, чем быть чиновником такого ранга. Надеюсь, все у Николая получится

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Гость

15:59:02 10-06-2025

Как ветеринария может быть связана с департаментом по вопросам внутренней политики?

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Гость

16:17:59 10-06-2025

Гость (15:59:02 10-06-2025) Как ветеринария может быть связана с департаментом по вопрос... Вот так: " Учился... в АлтГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

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Гость

06:38:59 11-06-2025

Ха, а может все-таки другие обстоятельства заставили его бежать. Сейчас в Крым побежит делать дальше свою карьеру.

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Гость

13:29:07 11-06-2025

Мне он нравится. Добрый врач. Таких убирают более ушлые и безнравственные из страха разоблачения.

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Гость

15:24:07 12-06-2025

Серьезно, прочтите еще статьи про данного человека. Надеюсь законная справедливость восторжествует!

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