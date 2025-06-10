Начальник департамента внутренней политики Алтая Николай Губерт ушел в отставку
Политик подал заявление по личным обстоятельствам
10 июня 2025, 11:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку начальника департамента по вопросам внутренней политики Николая Губерта.
Об этом сообщает телеграм-канал "Ленина, 59".
"10 июня Николай Губерт работает последний день в своей должности. Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам", – говорится в сообщении.
Временное исполнение обязанностей по руководству ведомством будет возложено на замначальника департамента Андрея Некрасова.
Николай Губерт родился 3 июня 1978 года в поселке Токаревка Карагандинской области. Учился в Алтайском государственном аграрном университете, где получил специальность ветврача, а также в АлтГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление".
В ноябре 2012 года был назначен на должность главы администрации Завьяловского района, а с ноября 2017 по сентябрь 2022 года был главой муниципалитета. Департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики возглавлял с ноября 2022-го.
Губерт награжден рядом почетных грамот и благодарностей за вклад в развитие сельского хозяйства и местного самоуправления.
10 июня также стало известно, что в отставку ушел министр спорта Алтая Иван Нифонтов. Политическую карьеру он продолжит в Ставропольском крае.
11:14:23 10-06-2025
Жаль, много для муниципалитетов сделал
11:30:16 10-06-2025
Да вроде добровольно-то не уходят.
11:41:14 10-06-2025
Ждём очередной новости про возбужденное уголовное дело.
12:02:06 10-06-2025
У него лишний вес- по заявлениям депутатов- такие рушат экономику.
12:52:52 10-06-2025
Нормальный мужик, все будет хорошо. Семейные обстоятельства, господа, бывают у всех. И порой из надо решать сложнее, чем быть чиновником такого ранга. Надеюсь, все у Николая получится
15:59:02 10-06-2025
Как ветеринария может быть связана с департаментом по вопросам внутренней политики?
16:17:59 10-06-2025
Гость (15:59:02 10-06-2025) Как ветеринария может быть связана с департаментом по вопрос... Вот так: " Учился... в АлтГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление".
06:38:59 11-06-2025
Ха, а может все-таки другие обстоятельства заставили его бежать. Сейчас в Крым побежит делать дальше свою карьеру.
13:29:07 11-06-2025
Мне он нравится. Добрый врач. Таких убирают более ушлые и безнравственные из страха разоблачения.
15:24:07 12-06-2025
Серьезно, прочтите еще статьи про данного человека. Надеюсь законная справедливость восторжествует!