Начальник департамента внутренней политики Алтая Николай Губерт ушел в отставку

Политик подал заявление по личным обстоятельствам

10 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Николай Губерт / Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку начальника департамента по вопросам внутренней политики Николая Губерта.

Об этом сообщает телеграм-канал "Ленина, 59".

"10 июня Николай Губерт работает последний день в своей должности. Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам", – говорится в сообщении.

Временное исполнение обязанностей по руководству ведомством будет возложено на замначальника департамента Андрея Некрасова.

Николай Губерт родился 3 июня 1978 года в поселке Токаревка Карагандинской области. Учился в Алтайском государственном аграрном университете, где получил специальность ветврача, а также в АлтГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В ноябре 2012 года был назначен на должность главы администрации Завьяловского района, а с ноября 2017 по сентябрь 2022 года был главой муниципалитета. Департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики возглавлял с ноября 2022-го.

Губерт награжден рядом почетных грамот и благодарностей за вклад в развитие сельского хозяйства и местного самоуправления.

10 июня также стало известно, что в отставку ушел министр спорта Алтая Иван Нифонтов. Политическую карьеру он продолжит в Ставропольском крае.