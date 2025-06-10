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Министр спорта Алтая Иван Нифонтов ушел в отставку ради работы в Ставрополе

Информацию уже подтвердили источники amic.ru

10 июня 2025, 10:51, ИА Амител

Спортсмен Иван Нифонтов / Фото: amic.ru
Спортсмен Иван Нифонтов / Фото: amic.ru

Министр спорта Алтайского края, известный дзюдоист, призер Олимпиады в Лондоне 2012 года Иван Нифонтов покинет свой пост ради работы вице-губернатором в Ставропольском крае. Информацию amic.ru подтвердили источники в ведомстве. Якобы Нифонтов уже сообщил о своем решении коллективу и дорабатывает последние дни. Кто будет руководить министерством спорта – пока неизвестно. В любом случае отрасль с уходом Нифонтова ждут перемены.

По сведениям источников, известный алтайский спортсмен, скорее всего, займет пост вице-губернатора Ставрополья и будет курировать такие направления, как спорт, культура и "социалка", вместо замгубернатора Сергея Дубровина.

Уход Нифонтова с поста – резонансное событие для алтайского спорта. Тем более известный спортсмен ждал этой должности много лет, еще с тех пор, как ведомство возглавил Алексей Перфильев и далее Максим Рябцев. Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов был назначен главой Минспорта Алтайского края в конце ноября 2023 года, а до этого он был депутатом Алтайского Заксобрания.

Уход Нифонтова повлечет серьезные изменения в команде ведомства. Известно, что он привел в министерство несколько человек, с которыми работал несколько лет. Кроме того, недавно Иван Нифонтов стал отцом в четвертый раз и переезд в таких обстоятельствах в другой регион страны – серьезный шаг.

Сам глава Минспорта пока официально о своем решении публично не сообщал.

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Алтайский край Спорт

Комментарии 18

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Гость

10:57:56 10-06-2025

Чо, здесь уже все сделал?

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Musik

11:14:08 10-06-2025

Гость (10:57:56 10-06-2025) Чо, здесь уже все сделал?... Родина прикажет - и варианта отказаться нет.
очевидный рост.

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Бгг

11:15:06 10-06-2025

Гость (10:57:56 10-06-2025) Чо, здесь уже все сделал?... пошел по карьерной лестнице Ваня

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Гость

11:24:53 10-06-2025

Дзюдо нужно было заниматься в 90х, завистникам

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Гость

11:28:56 10-06-2025

Лучше со спортом не станет, на Ставрополье не станет. Пусть попробует, конечно!
Как говорится, флаг в руки, барабан на шею...

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Гость

11:40:06 10-06-2025

Да все они временщики. "Эффективные менеджеры"

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гость

08:39:16 13-06-2025

Гость (11:40:06 10-06-2025) Да все они временщики. "Эффективные менеджеры" ... Вот-вот, особенно те, у кого лицо отмечено интеллектом. Раз взглянул и сразу понятно, этот точно или потенциальный министр, или же вице-губернатор.

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Гость

12:14:49 10-06-2025

Да ну их, министров этих! Один, помнится, демонстративно ездил на службу на самокате по аллее на Ленинском и пытался отжать землю у детской школы хоккея на траве под свой теннис, другой столь же усиленно отжимал у горожан парк под свой борцовский ФОК. И при всех сплошные скандалы со строительством этих ФОКов. И со знаменитым нашим бегуном, которому внезапно не нашлось места для тренировок в политеховском манеже. Комплекс на Сибирском так и ржавеет, пугая прохожих металлическим остовом. С бассейном "Обь" тоже ничего не ясно. А уж как Дворец спорта изуродовали... Так что пусть едет с миром! Не жалко!

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Гость

12:41:47 10-06-2025

Он же обещал вырвать гнилые зубы не территории Барнаула, врач...

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Гость

13:26:02 10-06-2025

За недостроенный ФОК не хотел бы отчитаться перед отъездом?

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Гость

13:29:26 10-06-2025

Один стадионами торговал, этот не успел или все раскупили?

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ППШариков

14:26:40 10-06-2025

"Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше" (с).

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Гость

15:12:11 10-06-2025

ППШариков (14:26:40 10-06-2025) "Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше" (с).... Это когда человек - рыба.

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Мимопроходящий

15:24:04 10-06-2025

Даже краевая администрация не упускает случая, что бы свалить из края , где они "наруководили".

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Гость

17:30:35 10-06-2025

Невероятная карьера! С 2019 по 2021 год - депутат Барнаульской городской Думы от фракции «Единая Россия».
С 2021 по 2023 год - депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 21.
С 2023 г –министр спорта АК
И 2025г -в вице-губернаторы куротного региона.

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Гость

17:33:55 10-06-2025

Кто знает, что хорошего для жителей Барнаула сделал И.Нифонтов, будучи депутатом гордумы 2 года? Потом депутат АКЗС 2года? Затем краевой министр 2 года? Всё как-то по 2 года. Летун?

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Гость

17:38:58 10-06-2025

Здесь как-то рассказывали про то, как эйчеры набирают персонал. Сразу отсеивают кандидатов, которые часто меняют место работы. Оказывается, неправда! Каждые 2 года новое кресло - норм!

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Гость

18:11:42 14-06-2025

А я бы ему порекомендовал и с собой все министерство спорта забрать ,от этого в крае ничего не изменится и край ничего не потеряет .

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