Министр спорта Алтая Иван Нифонтов ушел в отставку ради работы в Ставрополе
Информацию уже подтвердили источники amic.ru
10 июня 2025, 10:51, ИА Амител
Министр спорта Алтайского края, известный дзюдоист, призер Олимпиады в Лондоне 2012 года Иван Нифонтов покинет свой пост ради работы вице-губернатором в Ставропольском крае. Информацию amic.ru подтвердили источники в ведомстве. Якобы Нифонтов уже сообщил о своем решении коллективу и дорабатывает последние дни. Кто будет руководить министерством спорта – пока неизвестно. В любом случае отрасль с уходом Нифонтова ждут перемены.
По сведениям источников, известный алтайский спортсмен, скорее всего, займет пост вице-губернатора Ставрополья и будет курировать такие направления, как спорт, культура и "социалка", вместо замгубернатора Сергея Дубровина.
Уход Нифонтова с поста – резонансное событие для алтайского спорта. Тем более известный спортсмен ждал этой должности много лет, еще с тех пор, как ведомство возглавил Алексей Перфильев и далее Максим Рябцев. Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов был назначен главой Минспорта Алтайского края в конце ноября 2023 года, а до этого он был депутатом Алтайского Заксобрания.
Уход Нифонтова повлечет серьезные изменения в команде ведомства. Известно, что он привел в министерство несколько человек, с которыми работал несколько лет. Кроме того, недавно Иван Нифонтов стал отцом в четвертый раз и переезд в таких обстоятельствах в другой регион страны – серьезный шаг.
Сам глава Минспорта пока официально о своем решении публично не сообщал.
10:57:56 10-06-2025
Чо, здесь уже все сделал?
11:14:08 10-06-2025
Гость (10:57:56 10-06-2025) Чо, здесь уже все сделал?... Родина прикажет - и варианта отказаться нет.
очевидный рост.
11:15:06 10-06-2025
Гость (10:57:56 10-06-2025) Чо, здесь уже все сделал?... пошел по карьерной лестнице Ваня
11:24:53 10-06-2025
Дзюдо нужно было заниматься в 90х, завистникам
11:28:56 10-06-2025
Лучше со спортом не станет, на Ставрополье не станет. Пусть попробует, конечно!
Как говорится, флаг в руки, барабан на шею...
11:40:06 10-06-2025
Да все они временщики. "Эффективные менеджеры"
08:39:16 13-06-2025
Гость (11:40:06 10-06-2025) Да все они временщики. "Эффективные менеджеры" ... Вот-вот, особенно те, у кого лицо отмечено интеллектом. Раз взглянул и сразу понятно, этот точно или потенциальный министр, или же вице-губернатор.
12:14:49 10-06-2025
Да ну их, министров этих! Один, помнится, демонстративно ездил на службу на самокате по аллее на Ленинском и пытался отжать землю у детской школы хоккея на траве под свой теннис, другой столь же усиленно отжимал у горожан парк под свой борцовский ФОК. И при всех сплошные скандалы со строительством этих ФОКов. И со знаменитым нашим бегуном, которому внезапно не нашлось места для тренировок в политеховском манеже. Комплекс на Сибирском так и ржавеет, пугая прохожих металлическим остовом. С бассейном "Обь" тоже ничего не ясно. А уж как Дворец спорта изуродовали... Так что пусть едет с миром! Не жалко!
12:41:47 10-06-2025
Он же обещал вырвать гнилые зубы не территории Барнаула, врач...
13:26:02 10-06-2025
За недостроенный ФОК не хотел бы отчитаться перед отъездом?
13:29:26 10-06-2025
Один стадионами торговал, этот не успел или все раскупили?
14:26:40 10-06-2025
"Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше" (с).
15:12:11 10-06-2025
ППШариков (14:26:40 10-06-2025) "Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше" (с).... Это когда человек - рыба.
15:24:04 10-06-2025
Даже краевая администрация не упускает случая, что бы свалить из края , где они "наруководили".
17:30:35 10-06-2025
Невероятная карьера! С 2019 по 2021 год - депутат Барнаульской городской Думы от фракции «Единая Россия».
С 2021 по 2023 год - депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 21.
С 2023 г –министр спорта АК
И 2025г -в вице-губернаторы куротного региона.
17:33:55 10-06-2025
Кто знает, что хорошего для жителей Барнаула сделал И.Нифонтов, будучи депутатом гордумы 2 года? Потом депутат АКЗС 2года? Затем краевой министр 2 года? Всё как-то по 2 года. Летун?
17:38:58 10-06-2025
Здесь как-то рассказывали про то, как эйчеры набирают персонал. Сразу отсеивают кандидатов, которые часто меняют место работы. Оказывается, неправда! Каждые 2 года новое кресло - норм!
18:11:42 14-06-2025
А я бы ему порекомендовал и с собой все министерство спорта забрать ,от этого в крае ничего не изменится и край ничего не потеряет .