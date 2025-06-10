Министр спорта Алтая Иван Нифонтов ушел в отставку ради работы в Ставрополе

Информацию уже подтвердили источники amic.ru

10 июня 2025, 10:51, ИА Амител

Спортсмен Иван Нифонтов / Фото: amic.ru

Министр спорта Алтайского края, известный дзюдоист, призер Олимпиады в Лондоне 2012 года Иван Нифонтов покинет свой пост ради работы вице-губернатором в Ставропольском крае. Информацию amic.ru подтвердили источники в ведомстве. Якобы Нифонтов уже сообщил о своем решении коллективу и дорабатывает последние дни. Кто будет руководить министерством спорта – пока неизвестно. В любом случае отрасль с уходом Нифонтова ждут перемены.

По сведениям источников, известный алтайский спортсмен, скорее всего, займет пост вице-губернатора Ставрополья и будет курировать такие направления, как спорт, культура и "социалка", вместо замгубернатора Сергея Дубровина.

Уход Нифонтова с поста – резонансное событие для алтайского спорта. Тем более известный спортсмен ждал этой должности много лет, еще с тех пор, как ведомство возглавил Алексей Перфильев и далее Максим Рябцев. Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов был назначен главой Минспорта Алтайского края в конце ноября 2023 года, а до этого он был депутатом Алтайского Заксобрания.

Уход Нифонтова повлечет серьезные изменения в команде ведомства. Известно, что он привел в министерство несколько человек, с которыми работал несколько лет. Кроме того, недавно Иван Нифонтов стал отцом в четвертый раз и переезд в таких обстоятельствах в другой регион страны – серьезный шаг.

Сам глава Минспорта пока официально о своем решении публично не сообщал.