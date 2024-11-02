Начальник пресс-службы АГМУ победил в престижном фотоконкурсе

Конкурс "Медики на работе" проводится второй раз

02 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Работа Сергея Белокона на конкурсе / Фото прислано Сергеем Белоконом

Центральный институт организации и информатизации здравоохранения при поддержке Минздрава РФ подвел итоги конкурса фотографий, героями которых стали медицинские работники.

Среди победителей фотоконкурса "Медики на работе" – начальник пресс-службы Алтайского медуниверситета Сергей Белокон. Он выиграл в одной из 12 номинаций – "Лучшее фото, сгенерированное ИИ". Его работа "Ангелы в белых халатах" представляет собой стоп-кадр во время операции, когда за жизнь пациента борются врачи в образах ангелов.

"В основу моей работы легла фраза одной из библейских притч: "У Бога нет других рук, кроме наших", и то, что ежедневно делают наши врачи, иным словосочетанием, как Божий промысел, и не назвать. Именно поэтому люди в белых халатах и ассоциируются с ангелами, которые вырывают пациентов из цепких и ледяных лап смерти", – заявил Сергей Белокон.

По его словам, он удивлен тем, как нейросети могут создавать шедевры, если им задать правильный порядок ключевых слов.

"Чтобы создать именно итоговый вариант, генерировали изображение свыше 50 раз, добавляя или убирая элементы. Особенно символична эта победа в 2024 году, когда Алтайскому государственному медицинскому университету исполнилось 70 лет", – добавил Сергей Белокон.

Свою победу он посвятил АГМУ, который недавно отметил 70-летний юбилей.

Победители будут награждены дипломами и памятными подарками от организаторов конкурса. Всероссийский фотоконкурс "Медики на работе" проводится второй раз, в 2024 году он установил рекорд по присланным заявкам – из всех регионов страны свои работы направили более 4,7 тысячи участников.