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Начальника автоколонны, автобус которой упал в реку, задержали в Санкт-Петербурге

Число погибших в результате происшествия выросло до семи

12 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1102097
Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1102097

Начальника автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси" задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

В отношении мужчины возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

По данным следствия, график водителя нарушался в течение нескольких дней, ему не давали необходимое количество отдыха. 

Ранее сообщалось, что число погибших при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи человек.

Возбуждены два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264  УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 44-летний водитель задержан.
 

Происшествия Санкт-Петербург

Комментарии 6

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Гость

09:52:35 12-05-2024

Бей начальников, которые не дают отдыхать работающим!!!!

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Гость

11:02:49 12-05-2024

Все перевозки пассажиров должны быть государственными! Перевозчик частный - выбор опасный! Ваш капитализм сожрёт сам себя

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Гость

12:51:53 12-05-2024

Гость (11:02:49 12-05-2024) Все перевозки пассажиров должны быть государственными! Перев...
А ваш социализм? Сожрал, переварил и вывел давным давно!

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Гость

14:07:17 12-05-2024

Гость (12:51:53 12-05-2024) А ваш социализм? Сожрал, переварил и вывел давным давно!...
Социализм жрал в отличии от капитализма ? )

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ворчун

14:23:11 13-05-2024

Гость (11:02:49 12-05-2024) Все перевозки пассажиров должны быть государственными! Перев... В эпоху государственных перевозок пассажиров в Научный городок регулярно приезжал разбитый ЛиАЗ-677 с вусмерть пьяным шофёром за баранкой.

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Гость

14:11:13 12-05-2024

Отвечать на всех уровнях за содеянное должны все причастные при любом из " измов"

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