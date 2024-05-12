Начальника автоколонны, автобус которой упал в реку, задержали в Санкт-Петербурге

Число погибших в результате происшествия выросло до семи

12 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1102097

Начальника автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси" задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

В отношении мужчины возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, график водителя нарушался в течение нескольких дней, ему не давали необходимое количество отдыха.

Ранее сообщалось, что число погибших при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи человек.



Возбуждены два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 44-летний водитель задержан.

