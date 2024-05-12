Начальника автоколонны, автобус которой упал в реку, задержали в Санкт-Петербурге
Число погибших в результате происшествия выросло до семи
12 мая 2024, 09:00, ИА Амител
Начальника автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси" задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
В отношении мужчины возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, график водителя нарушался в течение нескольких дней, ему не давали необходимое количество отдыха.
Ранее сообщалось, что число погибших при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи человек.
Возбуждены два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 44-летний водитель задержан.
09:52:35 12-05-2024
Бей начальников, которые не дают отдыхать работающим!!!!
11:02:49 12-05-2024
Все перевозки пассажиров должны быть государственными! Перевозчик частный - выбор опасный! Ваш капитализм сожрёт сам себя
12:51:53 12-05-2024
Гость (11:02:49 12-05-2024) Все перевозки пассажиров должны быть государственными! Перев...
А ваш социализм? Сожрал, переварил и вывел давным давно!
14:07:17 12-05-2024
Гость (12:51:53 12-05-2024) А ваш социализм? Сожрал, переварил и вывел давным давно!...
Социализм жрал в отличии от капитализма ? )
14:23:11 13-05-2024
Гость (11:02:49 12-05-2024) Все перевозки пассажиров должны быть государственными! Перев... В эпоху государственных перевозок пассажиров в Научный городок регулярно приезжал разбитый ЛиАЗ-677 с вусмерть пьяным шофёром за баранкой.
14:11:13 12-05-2024
Отвечать на всех уровнях за содеянное должны все причастные при любом из " измов"