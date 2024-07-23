Начальника полиции Бийска задержали за "слив" знакомому конфиденциальной информации
Следствие уже готовит ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения
23 июля 2024, 10:27, ИА Амител
Начальника полиции МУ МВД России "Бийское" Сергея Еганяна обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.
Как сообщили в СК Алтайского края, правоохранитель получал в банках данных информационных систем МВД регионального и федерального уровня информацию о гражданах по просьбе знакомого и пересылал ему конфиденциальные сведения через мессенджер.
"В настоящее время начальник полиции задержан", – отметили в Следственном комитете.
Следствие уже готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения, а также продолжает собирать доказательства преступления.
Еганян возглавляет бийскую полицию с 2021 года. Как уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание.
10:49:27 23-07-2024
Армян ???
10:57:39 23-07-2024
Уверен, что данный гражданин переходил дорогу в неположенном месте.
11:16:15 23-07-2024
Олег (10:57:39 23-07-2024) Уверен, что данный гражданин переходил дорогу в неположенном... Русский язык не родной для вас? Вы с трудом осознаете прочитанный текст? В сабже четко написано за что задержан.
12:04:45 23-07-2024
Гость (11:16:15 23-07-2024) Русский язык не родной для вас? Вы с трудом осознаете прочит... Вы даже не поняли, что оппонент имел в виду.
11:04:07 23-07-2024
Гость (10:49:27 23-07-2024) Армян ???... Ну и что что Армян в русских пруд прудит таких же причём здесь армяне люди разные у всех есть , сам кстати я не Армян.
11:15:25 23-07-2024
Гость (11:04:07 23-07-2024) Ну и что что Армян в русских пруд прудит таких же причём зде... Судя по писанине ты азербайджанин ?
11:10:29 23-07-2024
Все! перекупы имеют связь в Гибдд. иначе беда.
13:10:30 23-07-2024
Может искупить
14:23:00 23-07-2024
Нашли чем удивить. Да это сплошь и рядом. Безопасники всех организаций, бывшие менты, получают сведения из закрытых баз данных через своих бывших сослуживцев. По закону это незаконно, но это повсеместная практика.
16:16:09 23-07-2024
Мы же не знаем подробности, может, знакомый был негласным агентом и начальник полиции его использовал по оперативной обстановке, для чего снабжал необходимой инфой.