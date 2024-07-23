Начальника полиции Бийска задержали за "слив" знакомому конфиденциальной информации

Следствие уже готовит ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения

23 июля 2024, 10:27, ИА Амител

Сергей Еганян / Фото: пресс-служба МУ МВД России "Бийское"

Начальника полиции МУ МВД России "Бийское" Сергея Еганяна обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как сообщили в СК Алтайского края, правоохранитель получал в банках данных информационных систем МВД регионального и федерального уровня информацию о гражданах по просьбе знакомого и пересылал ему конфиденциальные сведения через мессенджер.

"В настоящее время начальник полиции задержан", – отметили в Следственном комитете.

Следствие уже готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения, а также продолжает собирать доказательства преступления.

Еганян возглавляет бийскую полицию с 2021 года. Как уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание.