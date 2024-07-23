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Начальника полиции Бийска задержали за "слив" знакомому конфиденциальной информации

Следствие уже готовит ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения

23 июля 2024, 10:27, ИА Амител

Сергей Еганян / Фото: пресс-служба МУ МВД России "Бийское"
Сергей Еганян / Фото: пресс-служба МУ МВД России "Бийское"

Начальника полиции МУ МВД России "Бийское" Сергея Еганяна обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как сообщили в СК Алтайского края, правоохранитель получал в банках данных информационных систем МВД регионального и федерального уровня информацию о гражданах по просьбе знакомого и пересылал ему конфиденциальные сведения через мессенджер.

"В настоящее время начальник полиции задержан", – отметили в Следственном комитете.

Следствие уже готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения, а также продолжает собирать доказательства преступления.

Еганян возглавляет бийскую полицию с 2021 года. Как уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание.

Бийск Происшествия полиция

Комментарии 10

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Гость

10:49:27 23-07-2024

Армян ???

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Олег

10:57:39 23-07-2024

Уверен, что данный гражданин переходил дорогу в неположенном месте.

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Гость

11:16:15 23-07-2024

Олег (10:57:39 23-07-2024) Уверен, что данный гражданин переходил дорогу в неположенном... Русский язык не родной для вас? Вы с трудом осознаете прочитанный текст? В сабже четко написано за что задержан.

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Гость

12:04:45 23-07-2024

Гость (11:16:15 23-07-2024) Русский язык не родной для вас? Вы с трудом осознаете прочит... Вы даже не поняли, что оппонент имел в виду.

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Гость

11:04:07 23-07-2024

Гость (10:49:27 23-07-2024) Армян ???... Ну и что что Армян в русских пруд прудит таких же причём здесь армяне люди разные у всех есть , сам кстати я не Армян.

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Гость

11:15:25 23-07-2024

Гость (11:04:07 23-07-2024) Ну и что что Армян в русских пруд прудит таких же причём зде... Судя по писанине ты азербайджанин ?

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Стас Пле

11:10:29 23-07-2024

Все! перекупы имеют связь в Гибдд. иначе беда.

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Гость

13:10:30 23-07-2024

Может искупить

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Гость

14:23:00 23-07-2024

Нашли чем удивить. Да это сплошь и рядом. Безопасники всех организаций, бывшие менты, получают сведения из закрытых баз данных через своих бывших сослуживцев. По закону это незаконно, но это повсеместная практика.

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Гость

16:16:09 23-07-2024

Мы же не знаем подробности, может, знакомый был негласным агентом и начальник полиции его использовал по оперативной обстановке, для чего снабжал необходимой инфой.

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