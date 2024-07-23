В Барнауле будут судить перевозчика, обвиняемого в даче взятки экс-замглавы города

Меру пресечения бизнесмену в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставили без изменения

23 июля 2024, 10:19, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Индустриальном районном суде Барнаула назначено судебное заседание по делу в отношении Бесчастного Олега Анатольевича, обвиняемого в даче взятки через посредника бывшему председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антону Шеломенцеву.

"Судебное заседание назначено на 13:00 часов 29 июля 2024 года. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Бесчастного О.А. оставлена без изменения", – сообщили в суде.

По данным следствия, Бесчастный в 2020 году передал 2 млн рублей заместителю Шеломенцева Сергею Щукину "за общее покровительство и попустительство по службе".

В рамках уголовного дела арестовали имущество Бесчастного на сумму более 52 млн, включая три легковых авто и 16 автобусов.

Ранее сообщалось, что бывшего замглавы Барнаула Шеломенцева будут судить за взяточничество и отмывание денег.