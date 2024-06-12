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Начало третьего этапа гидравлических испытаний в Барнауле перенесли

Пока рабочие продолжают устранять повреждения, выявленные во время опрессовки

12 июня 2024, 12:50, ИА Амител

Работы на теплосетях / Фото: barnaul.org
Работы на теплосетях / Фото: barnaul.org

В связи с большим объемом работ по устранению повреждений, выявленных в ходе второго этапа опрессовки теплосетей, начало третьего этапа гидравлических испытаний в контуре М-31 (ТЭЦ-3) перенесли на сутки – до 14 июня. Об этом сообщает "СГК Барнаул" в Telegram-канале.

Сейчас аварийно-ремонтные бригады продолжают ремонт теплосетей на нескольких участках:

  • пр. Ленина, 136;
  • ул. Профинтерна, 4;
  • ул. Северо-Западная, 71;
  • ул. Телефонная, 145.

Кроме того, в ночную смену развернутся ремонтные работы на пересечении Петра Сухова и проспекта Ленина (район "Геомаркета"). В СГК добавили, что подача горячей воды будет осуществляться по мере окончания ремонтных работ – в течение ближайших 36 часов.

Напомним, что изначально третий этап испытаний по М-31 планировался с 13 по 25 июня. Во время него горячей воды не будет у жителей домов Индустриального и Ленинского районов.

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 12

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Айти

13:51:09 12-06-2024

На Взлетной когда горячая вода будет?

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Гость

17:57:43 12-06-2024

Айти (13:51:09 12-06-2024) На Взлетной когда горячая вода будет?... Уже никогда.

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Гость

15:07:46 13-06-2024

Айти (13:51:09 12-06-2024) На Взлетной когда горячая вода будет?... купи нагреватель, уже во всех нормальных домах никого не волнует эта вода горячая

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Гость

14:48:48 12-06-2024

Как почините, сообщайте управляшкам, чтобы они запускали дома. А то потом скажут, что знать не знали, что работы завершены, все в праздниках)))

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Гость

09:52:16 13-06-2024

Гость (14:48:48 12-06-2024) Как почините, сообщайте управляшкам, чтобы они запускали дом... Чего управляшки должны запускать?)))) Это же не отопление. Как СГК запустит горячее водоснабжение, так оно из крана и польется

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Андрей

15:17:54 12-06-2024

Похоже эти гидравлические испытания только вредят сетям.

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Андрей

15:19:10 12-06-2024

Столько сломали асфальта, что поселок целый заасфальтировать хватит, а то и несколько.

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Точка

16:17:31 12-06-2024

Верните в центр центр ждёт тепла!

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гость

16:49:44 12-06-2024

Димитрова 41 в перечень не входит, а горячей воды нет

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Гость

16:55:40 12-06-2024

Кто персонально подписывает графики отключения и значит отвечает за их срыв?

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гость

21:40:43 12-06-2024

Уведомите УК Эталон, что отключение будет 14, а то компания неадекватная то отопление включит на 5 дней раньше, то воду отключит хотя бойлерная подает ресурс.

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Гость

15:09:42 13-06-2024

тое испытания, потом ремонт. числа 21-го дадут

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