Начало третьего этапа гидравлических испытаний в Барнауле перенесли

Пока рабочие продолжают устранять повреждения, выявленные во время опрессовки

12 июня 2024, 12:50, ИА Амител

Работы на теплосетях / Фото: barnaul.org

В связи с большим объемом работ по устранению повреждений, выявленных в ходе второго этапа опрессовки теплосетей, начало третьего этапа гидравлических испытаний в контуре М-31 (ТЭЦ-3) перенесли на сутки – до 14 июня. Об этом сообщает "СГК Барнаул" в Telegram-канале.

Сейчас аварийно-ремонтные бригады продолжают ремонт теплосетей на нескольких участках:

пр. Ленина, 136;

ул. Профинтерна, 4;

ул. Северо-Западная, 71;

ул. Телефонная, 145.

Кроме того, в ночную смену развернутся ремонтные работы на пересечении Петра Сухова и проспекта Ленина (район "Геомаркета"). В СГК добавили, что подача горячей воды будет осуществляться по мере окончания ремонтных работ – в течение ближайших 36 часов.

Напомним, что изначально третий этап испытаний по М-31 планировался с 13 по 25 июня. Во время него горячей воды не будет у жителей домов Индустриального и Ленинского районов.