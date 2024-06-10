В Барнауле продлили отключение горячей воды на нескольких улицах

Жителям ряда улиц придется плескаться в холодной воде еще трое суток

10 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле продлили сроки отключения горячей воды после гидравлических испытаний второго этапа, сообщили в СГК.

В компании пояснили, что своевременно включить воду из-за выявленных повреждений не успевают в границах улиц:

Отмечается, что горячей воды здесь не будет еще максимум трое суток, но по возможности ее дадут раньше.

На остальных улицах утром 10 июня уже запустили систему подачи горячей воды.

"После восстановления циркуляции вода появится у жителей, в чьи дома запуск не осложнен, при условии, что УК дала доступ ресурса в систему дома. Процесс трудоемкий и требует времени. Просим этих потребителей ожидать горячую воду в течение дня", – отметили в СГК.