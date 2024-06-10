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В Барнауле продлили отключение горячей воды на нескольких улицах

Жителям ряда улиц придется плескаться в холодной воде еще трое суток

10 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com
Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле продлили сроки отключения горячей воды после гидравлических испытаний второго этапа, сообщили в СГК.

В компании пояснили, что своевременно включить воду из-за выявленных повреждений не успевают в границах улиц:

Отмечается, что горячей воды здесь не будет еще максимум трое суток, но по возможности ее дадут раньше.

На остальных улицах утром 10 июня уже запустили систему подачи горячей воды.

"После восстановления циркуляции вода появится у жителей, в чьи дома запуск не осложнен, при условии, что УК дала доступ ресурса в систему дома. Процесс трудоемкий и требует времени. Просим этих потребителей ожидать горячую воду в течение дня", – отметили в СГК.

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 40

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гость

13:25:30 10-06-2024

Сейчас то пережить можно. у нас в самый майский холод отключали на 19 дней, тоже не успевали

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Ева

14:18:08 10-06-2024

Я и не ждала что все закончат в срок , ситуация конечно глупая мир настолько изменился за последние 20 лет , но горячую воду стабильно отключают на 2 недели и более .

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Гость

23:52:29 10-06-2024

Ева (14:18:08 10-06-2024) Я и не ждала что все закончат в срок , ситуация конечно глуп... Ключевое слово "более".
За невыполнение сроков - СРОК! Тогда всё будет вовремя.

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гость

14:37:51 10-06-2024

Главное что бы холодная была можно подогреть. А так то да чет нигде не закапывают - стали хуже работать.

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Гость

14:46:26 10-06-2024

Сегодня люди сами устанавливали огрсждения вдоль ям теплотрассы по Малахова между Сухова и Алексеева.

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Гость

21:56:28 10-06-2024

Гость (14:46:26 10-06-2024) Сегодня люди сами устанавливали огрсждения вдоль ям теплотра... у нас тут каждый год копают - более 10 лет это наблюдаю

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Гость

15:33:56 10-06-2024

А как высотками вместо 3-х этажных домов застроят Поток, так вообще воды можно не ждать. Коммуникации то не рассчитаны на такое количество людей.

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Гость

17:28:37 10-06-2024

Вот нисколько не удивился. Перенос сроков подачи горячей воды стало нормой. И как на это смотрит администрация города? Может пора поменять ответственных за такой подход.
Если администрация города ЗА население - пусть инициирует подачу в суд за превышение сроков ремонта. Это вполне правоприменительная норма. Думаю СГК - не будет доводить дело до суда и выплатит барнаульцам положенную им по Закону компенсацию, а в дальнейшем будет более оперативно производить ремонт. Если ПРОТИВ народа. Пусть и дальше делают вид, что все в порядке и превышение сроков это норма.

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Гость

23:54:31 10-06-2024

Гость (17:28:37 10-06-2024) Вот нисколько не удивился. Перенос сроков подачи горячей вод... Администрация смотрит в никуда, т.к. все телодвижения СГК - это вредительство.

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Гость

17:35:42 10-06-2024

На остальных улицах утром 10 июня уже запустили систему подачи горячей воды.------ Сходил пощупать"полотенчик". Как был холодным так и остался... Пр. Строителей....

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Гость

21:15:28 10-06-2024

Что, тварь ЭСГЭКАшная, правда глазенки узкие режет? Минусовать меня решил вместо работы с лопатой??

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Гость

21:57:44 10-06-2024

Гость (21:15:28 10-06-2024) Что, тварь ЭСГЭКАшная, правда глазенки узкие режет? Минусова... дурашка ты - в этом причина

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Гость

02:26:38 11-06-2024

Гость (17:35:42 10-06-2024) На остальных улицах утром 10 июня уже запустили систему пода... длм 34?

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Гость

18:13:22 10-06-2024

По пр. Ленина, 102 горячей воды нет, открыл кран, начал спускать воду, а вода еще холоднее идет?!?! Где горячая????

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Гость

18:14:25 10-06-2024

Хоть кому-то включили горячую воду? Отпишитесь. Такое впечатление, что и не собирались сегодня подавать.

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Элен без ребят

10:30:50 12-06-2024

Гость (18:14:25 10-06-2024) Хоть кому-то включили горячую воду? Отпишитесь. Такое впечат... никому не включили!

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Гость

19:51:14 10-06-2024

Проще назвать улицы , которым дали горячую воду. Правильно было сказать , что дали горячую воду лишь небольшой части улиц , а у основной части будет задержка. Как показывает практика, ремонт задержится от нескольких дней до нескольких недель.

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пшел вон

20:37:06 10-06-2024

Зато отключать без проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ((("После восстановления циркуляции вода появится у жителей, в чьи дома запуск не осложнен, при условии, что УК дала доступ ресурса в систему дома. Процесс трудоемкий и требует времени. Просим этих потребителей ожидать горячую воду в течение дня", – отметили в СГК.)

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Гость

20:59:10 10-06-2024

Гость (17:28:37 10-06-2024) Вот нисколько не удивился. Перенос сроков подачи горячей вод... пора менять администрацию. И не только города и края, но и всей страны. Бардак творится, а им и дела нет

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Гость

22:35:45 10-06-2024

Гость (20:59:10 10-06-2024) пора менять администрацию. И не только города и края, но и в... Похоже, это цель СГК.

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Гость

23:57:00 10-06-2024

СГК уже давно провоцируют людей. Тепла зимой нет, летом горячей воды не дождаться. И всё у них шито-крыто. Кто-то прикрывает этих бэндеровцев.

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Гость

06:04:50 11-06-2024

На ул. 1905 года тоже не дали. И должны были еще в воскресенье перед нами извиниться и назвать сроки кому когда смогут дать. А это просто отговорки. Администрация не чешется видимо нам самим надо в суд подавать.

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гость

10:44:40 11-06-2024

На Горно-Алтайской, 16 из крана с горячей водой идет холодная.

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Гость

14:22:11 11-06-2024

гость (10:44:40 11-06-2024) На Горно-Алтайской, 16 из крана с горячей водой идет холодна... Там по всей улице из горячего крана течет холодная вода. Вчера тоже так было.

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Гость

13:31:41 11-06-2024

Как ничего не делать и зарабатывать на этом. Горячей воды нет, а копеечка для СГК капает… Поскольку более точной даты не называют, люди периодически проверяют, подали ли воду, крутят краны, но из горячего крана льется холодная струя. А счетчик-то крутится «горячий»! Таким образом, СГК, не подключая дома, получает прибыль!

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Гость

13:43:35 11-06-2024

Гость (13:31:41 11-06-2024) Как ничего не делать и зарабатывать на этом. Горячей воды не... Ты настолько тупой и не закрыл кран подачи горячей воды в квартире? Трогай "полотенчик" и когда он будет горячим открывай кран.

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Гость

14:16:15 11-06-2024

Гость (13:43:35 11-06-2024) Ты настолько тупой и не закрыл кран подачи горячей воды в кв... Ты настолько тупой, что не знаешь, что полотенчик работает как батарея, от системы отопления, а не от подачи воды. До начала отопительного сезона хоть затрогайся полотенчик, он будет холодным!

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Гость

00:31:39 12-06-2024

Гость (14:16:15 11-06-2024) Ты настолько тупой, что не знаешь, что полотенчик работает к... Двоечник - полотенчик это часть трубы ГВС. Есть разбор ( оборот) горячей воды - он горячий. К отоплению он отношения не имеет

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Гость

08:45:12 12-06-2024

Гость (00:31:39 12-06-2024) Двоечник - полотенчик это часть трубы ГВС. Есть разбор ( обо... Полотенчик - так в народе называют полотенцесушитель. Если не электрический, а водяной, то работает как батарея, от отопительной системы и никак не связан с водоснабжением. Трубы горячей и холодной воды входят в квартиру отдельно, независимо от отопления. У нас, например, всего несколько сантиметров, на них стоят краны отключения водоснабжения в квартире и далее идут внутриквартирные трубы. Подключение полотенцесушителя, как и самодельного теплого пола из труб, когда там циркулирует горячая вода, незаконно. Потому что таким образом понижается температура горячей воды в системе, ведь происходит постоянное охлаждение. Насколько известно, за это штрафуют и заставляют демонтировать.

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Гость

14:19:46 11-06-2024

Весенняя, 12 горячей воды нет до сих пор

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Алиса

06:44:22 12-06-2024

Ну и где горячая вода? На Взлетной из крана с горячей водой идёт холодная. Уже 12 число. Мэр города как-то собирается с ситуацией разбираться? Хозяин в городе есть иди где? Чет задолбали уже это всё. Бардак уже достал.

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Лорд

06:48:17 12-06-2024

На каких нескольких улицах? Нигде нет горячей воды! Заврались в доску !

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Таврида

06:59:27 12-06-2024

Ни горячей воды, ни зимой снег не убирают. ТСЖ в квартале 2000 ничего делать не хотят. Сейчас ходят от них всякие прихвостни по квартирам ( не понятно кто их выдвигает ) и предлагают заварить мусоропроводы
Совсем уже обнаглели! Дворники не работают, зимой все дороги льдом покрыты, что ходить невозможно, снег не чистят , теперь ещё и мусором зарастем! Только деньги собирать. Гнать эту управляющую компанию надо ссаными тряпками! всё угробили!

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Гость

07:20:13 12-06-2024

Ах да! Сегодня же праздник! Вот так подарочек к Дню России жителям города от администрации! Горячую воду так и не дали!Вот спасибо! И не дадут сегодня, они наверно отдыхают!

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Гость

07:57:36 12-06-2024

Отключить барнаульцам воду горячую навсегда. Может мозги немного охладятся.

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Гость

10:23:17 12-06-2024

кому то дали в трехдневный срок? а по возможности ранее? причем если из горячей трубы идет холодная, значит нормально все с трубами, просто не подогревают, когда ремонт ничего не бежит.

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Элен без ребят

10:28:43 12-06-2024

ну и где горячая вода на другой стороне Строителей? где вода на Соце? где вода на пл. Советов?!
сплошное вранье в статье! воды нет нигде!
не хило сейчас СГК заработает, когда потребители во всему городу будут сливать холодную воду, а заплатят, как за горячую!
ничего в городе не делается при эффективных, цитируемых менеджерах! как многие не убились на смерть и пережили эту зиму- непонятно. у меня двое знакомых, вполне еще не старых женщин, сломали шейки бедра и теперь они инвалиды! третья вообще молодая, сломала обе руки, четвертая- руку и ногу. это капец какой-то... зачем вычищали снег до льда?! кому нужны переломанные инвалиды?! извините, накипело. сколько можно издеваться над людьми?

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Александр

08:17:12 14-06-2024

Обещали дать воду через 3 дня...
Северо западная до сих пор без воды.

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Гость

14:02:36 14-06-2024

Александр (08:17:12 14-06-2024) Обещали дать воду через 3 дня... Северо западная до сих ... ещё вчера должны были дать..(

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Гость

16:06:58 14-06-2024

Строителей. воду ДАЛИ!!! завидуйте замарашки!)))

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