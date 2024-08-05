Начался очередной период ретроградного Меркурия
Он продлится до 28 августа
05 августа 2024, 17:45, ИА Амител
Астрология / Фото: pxhere.com/ru/photo/682838
Начался очередной период ретроградного Меркурия, который продлится почти месяц – с 5 по 28 августа.
Считается, что Меркурий отвечает за интеллектуальную сторону нашей жизни и в период ретроградности все в ней "выходит из строя".
Астрологи советуют сосредоточиться на решении уже начатых дел, а к новым подходить с "холодной" головой. Тем, кто слишком сильно верит в ретроградный Меркурий, советуют поменьше думать об этом.
18:38:58 05-08-2024
А с Венерой какой расчёт сделан?Сильно верить,меньше думать?
10:17:40 06-08-2024
Гость (18:38:58 05-08-2024) А с Венерой какой расчёт сделан?Сильно верить,меньше думать?... С Венерой надо обратиться в кожно-венерологическую диспансер. А астрологом в психоневрологический диспансер.