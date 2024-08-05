Он продлится до 28 августа

05 августа 2024, 17:45, ИА Амител

Астрология / Фото: pxhere.com/ru/photo/682838

Начался очередной период ретроградного Меркурия, который продлится почти месяц – с 5 по 28 августа.

Считается, что Меркурий отвечает за интеллектуальную сторону нашей жизни и в период ретроградности все в ней "выходит из строя".



Астрологи советуют сосредоточиться на решении уже начатых дел, а к новым подходить с "холодной" головой. Тем, кто слишком сильно верит в ретроградный Меркурий, советуют поменьше думать об этом.