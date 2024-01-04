Начнется ли реконструкция ж/д вокзала в Барнауле в 2024 году

О планах масштабных работ заявляли в РЖД еще несколько лет назад

04 января 2024, 08:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле, скорее всего, не начнется в 2024 году. Планы о приведении в порядок здания комплекса обнародовали в РЖД еще три года назад. Ожидается, что ремонт не повлечет за собой изменения внешнего облика здания, поскольку оно является памятником архитектуры федерального значения. Об этом amic.ru сообщил врио заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

"Это прерогатива РЖД. От них зависит, попадет ли проект в инвестиционный план на ближайшие годы", – отметил Коровин.

При этом в 2023 году компания, по словам чиновника, инвестировала в Алтайский край миллиарды рублей. На эти средства были закуплены новые вагоны, которые курсируют по территории региона.

Отметим, разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут несколько лет. Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород", депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Однако делать этого не стали. Начать ремонтные работы на объекте планировали в 2019 году, но отложили из-за отсутствия средств в инвестиционной программе РЖД.

Одновременно власти Барнаула хотят отремонтировать и привокзальную площадь. Проект реновации территории уже разработан. Согласно задумке архитекторов, в центральной части площади будет расположена зона с остановочными площадками для общественного транспорта, в южной части – сквер и парковка для легковых автомобилей. Работы обойдутся в 400 миллионов рублей.