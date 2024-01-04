НОВОСТИТранспорт

Начнется ли реконструкция ж/д вокзала в Барнауле в 2024 году

О планах масштабных работ заявляли в РЖД еще несколько лет назад

04 января 2024, 08:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле, скорее всего, не начнется в 2024 году. Планы о приведении в порядок здания комплекса обнародовали в РЖД еще три года назад. Ожидается, что ремонт не повлечет за собой изменения внешнего облика здания, поскольку оно является памятником архитектуры федерального значения. Об этом amic.ru сообщил врио заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

"Это прерогатива РЖД. От них зависит, попадет ли проект в инвестиционный план на ближайшие годы", – отметил Коровин.

При этом в 2023 году компания, по словам чиновника, инвестировала в Алтайский край миллиарды рублей. На эти средства были закуплены новые вагоны, которые курсируют по территории региона.

Отметим, разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут несколько лет. Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород", депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Однако делать этого не стали. Начать ремонтные работы на объекте планировали в 2019 году, но отложили из-за отсутствия средств в инвестиционной программе РЖД.

Одновременно власти Барнаула хотят отремонтировать и привокзальную площадь. Проект реновации территории уже разработан. Согласно задумке архитекторов, в центральной части площади будет расположена зона с остановочными площадками для общественного транспорта, в южной части – сквер и парковка для легковых автомобилей. Работы обойдутся в 400 миллионов рублей.

Фото: архитектурное бюро MDVA

Привокзальную площадь в Барнауле могут отремонтировать за 400 млн. Как она изменится?

Амбициозный проект уже готов и власти ждут, когда появятся деньги на работу
НОВОСТИОбщество

Транспорт общественный транспорт

Комментарии 16

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Гость

10:08:22 04-01-2024

И парковка всего на 28 машин для встечающих, воткакой транспортный узел получается, нужно минимум на 280

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Гость

10:14:04 04-01-2024

Тута даже Дед Мороз на своём паравозе не захотел приехать. Зачем такой вокзал держать? Для дачников и лимиты?

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Гость

10:54:15 04-01-2024

Один вопрос - а зачем?

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Гость

13:43:27 04-01-2024

Гость (10:54:15 04-01-2024) Один вопрос - а зачем? ... Современный ж/д вокзал Барнаулу нужен, но для этого нужно убирать существующее здание, которое, якобы, является памятником архитектуры, а на самом деле это совершенно типовой проект, по которому были построены сотни вокзалов во времена СССР, большая часть которых уже снесена и на месте которых построены современные вокзальные комплексы.

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Гость

17:07:58 05-01-2024

Гость (13:43:27 04-01-2024) Современный ж/д вокзал Барнаулу нужен, но для этого нужно уб... Под современными комплексами подразумеваются стеклянные кубики из Майнкрафта? Уж лучше "типовые" советские вокзалы.

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Гость

14:18:10 04-01-2024

Гость (10:54:15 04-01-2024) Один вопрос - а зачем? ... Действительно, а зачем? Зачем речной вокзал, зачем новый аэропорт? Такие ж как ты, видимо, никуда дальше своего "дачного" участка в Елбанке выезжать не собираются. И тут пособия на детей неплохо плотют? Да?

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Гость

13:17:53 04-01-2024

Я за любой кипишь! Лишь бы парковки на вокзале были бесплатные и их было много! Если этого не будет, то нафиг не нужна такая реконструкция!!! Приедешь кого-то встретить, или проводить никуда нифига не приткнёшься!!??? А платные парковки почти полностью пустые и занимают бо́льшую часть площади! Хапуги! Когда вы уже обожрётесь наших денег и лопните от жадности!? Готовы с каждого квадратного метра общей земли, с каждого кубометра общего воздуха деньги делать!!... И не правда, что если сделать парковки бесплатные, то весь город туда приедет просто так стоять места занимать! Делать народу больше нечего, как на вокзале торчать...! А вот проводить и встретить невозможно по человечески! Факт!

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Гость

18:21:40 04-01-2024

Гость (13:17:53 04-01-2024) Я за любой кипишь! Лишь бы парковки на вокзале были бесплатн... К тебе каждый день родственники ездят? За 300 рублей удавишься раз в год их встретить? А рядом домик строится, а там таких персонажей, что о бесплатной собственности мечтают тапком не прибьешь. И будет бесплатная парковка забита любителями бесплатной парковки. Уж лучше пусть пустая стоит, чтобы реально встретить удобно было.

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Гость

18:38:24 04-01-2024

Гость (18:21:40 04-01-2024) К тебе каждый день родственники ездят? За 300 рублей удавишь... Так строить жилой дом на вокзале не надо было марии-ра... сейчас сделать охрану на парковки и парковать для проводов по билету

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Гость

08:05:20 05-01-2024

Гость (18:38:24 04-01-2024) Так строить жилой дом на вокзале не надо было марии-ра... се... Надо не надо уже другой вопрос... А охране кто платить будет? И ради чего? Чтобы такие как вы 300 рублей в год экономили? Ну душит тебя жаба - пройдешь ножками чуть подальше - от бывших бань, к примеру.

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Гость

14:31:19 04-01-2024

Гость (13:43:27 04-01-2024) Современный ж/д вокзал Барнаулу нужен, но для этого нужно уб... Что, люди стали больше ездить, что край как нужен прямо новый вокзал. Отнюдь. Отремонтировать старый и норм. Что касается типовых проектов, то царские дворцы и всякие кремли тоже были в своё время типовыми постройками. Снести их нафиг и застроить Красную площадь на манер района Ускова- Павлика?

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Гость

20:09:16 04-01-2024

Гость (14:31:19 04-01-2024) Что, люди стали больше ездить, что край как нужен прямо новы... Ну вы и сравнили же... ))) А чтобы не несли ерунду всякую: К началу 1950-х годов вокзал перестал отвечать потребностям возросшего пассажиропотока, в 1955 году приняли решение о строительстве рядом с ним нового вокзального здания. Оно было построено в 1958 году по типовому проекту, разработанному архитектором И. С. Пестряковым в Киевском государственном проектно-изыскательском институте (по другим данным, здание построено в 1962 году по проекту архитекторов Л. Чуприна и Т. Сидамонидзе)[3][4]. По этому проекту построены вокзалы на станциях Новокузнецк, Кемерово, Магнитогорск-Пассажирский, Целиноград, Актюбинск и Нижний Тагил. и другие.

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Гость

15:05:33 04-01-2024

Провожал супругу к родителям на 95 поезде "Барнаул-Москва". Очередь на проход в рамки стояла с крыльца... Супругу усадил, на выходе с перрона в здание вокзала очередное столпотворение... Снова через рамки проход... Вы уже начните карточки выдавать "Досмотр пройден. Выход в город разрешен". До идиотизма систему безопасности довели. Либо время парковки бесплатной перед вокзалом до 1 часа увеличьте.... За 20 минут пройти ваши препоны не реально...

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Гость

16:18:03 04-01-2024

"Либо время парковки бесплатной перед вокзалом до 1 часа увеличьте..." - люто плюсую

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Гость

15:36:07 04-01-2024

Прекратить издеваться над людьми, бесплатную парковку увеличить хотя бы до 1 часа

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Гена

15:52:31 04-01-2024

Тогда уж и тоннель под жд вокзалом стройте вместе с реконструкцией, чего тянуть до 2036 года. По три бригады на тоннель и вокзал. Единственный минус это перекрытие дорог до вокзала, в таком случае временную объездную дорогу построят.

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