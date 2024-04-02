Начни худеть без стресса: в санатории "БелокурЪ" помогут скинуть лишний вес
А еще расскажут, как избавиться от отеков и целлюлита
02 апреля 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8KF6on
Весна – удачное время, чтобы успеть привести себя в форму, очистить организм от шлаков и избавиться от лишних килограммов. В санатории "БелокурЪ" предлагают специальную программу – "Легкая стройность", благодаря которой гости легко и без насилия над собой начнут худеть и наполнять организм энергией.
Программа разработана так, чтобы достигать заметных результатов без изнурительных физических нагрузок, а благодаря специальному режиму питания и процедурам. Они улучшают кровообращение и лимфоток. Гости отдыхают, восстанавливают силы, созерцают красоту природы города-курорта и преображаются.
В программу "Легкая стройность" входят:
- пятиразовое питание (блюда из натуральных продуктов растительного происхождения, прием минеральной воды);
- очищение организма (кишечный лаваж, прием специального фитокомплекса);
- бальнеотерапия (занятия аквааэробикой, антицеллюлитные ванны);
- массаж (гидромассаж, ручной антицеллюлитный, прессотерапия);
- тепловые процедуры (фитопаросауна – кедровая бочка);
- дозированная физнагрузка (ходьба, занятия на беговой дорожке, велотренажере);
- климатолечение (самостоятельные прогулки по терренкурам курорта).
При выполнении всех рекомендаций и соблюдении режима питания многие гости начинают терять вес. В первые дни происходит очищение организма от шлаков и лишней жидкости с помощью мягкого очищения кишечника процедурой "кишечный лаваж".
Это позволяет уменьшить объемы, снизить уровень сахара и холестерина в крови, а также нормализовать артериальное давление.
Продолжительность программы "Легкая стройность" составляет от семи дней, в течение которых гости санатория получают возможность не только запустить процесс сжигания жира, но и оздоровиться, а также полноценно отдохнуть от городской суеты.
Бронируйте путевку по бесплатному номеру 8 800 700-99-65, по WhatsApp* или Telegram*.
Санаторий "Белокуръ"
Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79
Тел.: 8 800 700-99-65, +7 (38577) 34-404;
info@belokur.ru;
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
13:09:04 02-04-2024
Всё там хорошо,но не более простого (как было раньше) заводского профилактория . Ничего нового,а деньги платишь большие.. И к стати там (как мне показалось) мало салатиков и могли бы как в ряде санаториев поставить бутылочную минеральную воду,а эти офисные водяные агрегаты прошедший век. Хотя кому ,как. Но я больше туда не поеду.