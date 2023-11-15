Национальным олимпийским комитетам рекомендовали игнорировать российские Игры дружбы

Участие в Играх противоречит как введенным против России санкциям, так и якобы цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта

15 ноября 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. Как сообщает портал Inside the Games, об этом сказал директор по связям с НОК Джеймс Маклеод.

По его словам, участие в играх противоречит как введенным против России санкциям, так и цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта.

"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы", – подчеркнул он.Напомним, что турнир поручил провести президент России Владимир Путин 19 октября. Решение приняли в целях обеспечения свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Предположительно, его проведут в Москве и Екатеринбурге в сентябре следующего года.