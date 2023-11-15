Национальным олимпийским комитетам рекомендовали игнорировать российские Игры дружбы
Участие в Играх противоречит как введенным против России санкциям, так и якобы цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта
15 ноября 2023, 18:00, ИА Амител
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. Как сообщает портал Inside the Games, об этом сказал директор по связям с НОК Джеймс Маклеод.
По его словам, участие в играх противоречит как введенным против России санкциям, так и цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта.
"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы", – подчеркнул он.Напомним, что турнир поручил провести президент России Владимир Путин 19 октября. Решение приняли в целях обеспечения свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Предположительно, его проведут в Москве и Екатеринбурге в сентябре следующего года.
18:28:32 15-11-2023
Кто может свободным северным корейцам запретить выступать на этом "празднике жизни"? И остальным четырём странам, друзьям РФ.
18:32:35 15-11-2023
игры острой боли, проходили
19:06:52 15-11-2023
Другими словами:"Учитывая,что политики имеют нас как хотят,мы вводим в спорт политику.Хартию по боку."
19:31:04 15-11-2023
Надо поменьше трендеть в СМИ и все будет на мази. А то не успела курочка сеть в гнездо а наши СМИ на весь мир начинают сказки рассказывать о том как нам по боку санкции. Надо помалкивать - и дел будет больше!
07:27:25 16-11-2023
Конечно, мы оплатим. Посмотреть на бегунков и прыгунков из зимбабвы и полинезии куда важнее, чем больнички отремонтировать
07:55:38 16-11-2023
А на время "Игр дружбы" война будет остановлена?
15:36:12 16-11-2023
Гость (07:55:38 16-11-2023) А на время "Игр дружбы" война будет остановлена? ... Зачем? Мы не дружим с нациками Украины.
09:06:58 16-11-2023
Да пусть игнорируют и проводят свои гейропеские игры.