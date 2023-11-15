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Национальным олимпийским комитетам рекомендовали игнорировать российские Игры дружбы

Участие в Играх противоречит как введенным против России санкциям, так и якобы цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта

15 ноября 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. Как сообщает портал Inside the Games, об этом сказал директор по связям с НОК Джеймс Маклеод.

По его словам, участие в играх противоречит как введенным против России санкциям, так и цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта.

"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы", – подчеркнул он.Напомним, что турнир поручил провести президент России Владимир Путин 19 октября. Решение приняли в целях обеспечения свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Предположительно, его проведут в Москве и Екатеринбурге в сентябре следующего года.

Спорт

Комментарии 8

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Гость

18:28:32 15-11-2023

Кто может свободным северным корейцам запретить выступать на этом "празднике жизни"? И остальным четырём странам, друзьям РФ.

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гость

18:32:35 15-11-2023

игры острой боли, проходили

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Гость

19:06:52 15-11-2023

Другими словами:"Учитывая,что политики имеют нас как хотят,мы вводим в спорт политику.Хартию по боку."

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Гость

19:31:04 15-11-2023

Надо поменьше трендеть в СМИ и все будет на мази. А то не успела курочка сеть в гнездо а наши СМИ на весь мир начинают сказки рассказывать о том как нам по боку санкции. Надо помалкивать - и дел будет больше!

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Гость

07:27:25 16-11-2023

Конечно, мы оплатим. Посмотреть на бегунков и прыгунков из зимбабвы и полинезии куда важнее, чем больнички отремонтировать

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Гость

07:55:38 16-11-2023

А на время "Игр дружбы" война будет остановлена?

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Гость

15:36:12 16-11-2023

Гость (07:55:38 16-11-2023) А на время "Игр дружбы" война будет остановлена? ... Зачем? Мы не дружим с нациками Украины.

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Гость

09:06:58 16-11-2023

Да пусть игнорируют и проводят свои гейропеские игры.

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