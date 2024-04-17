Над аэродромом в Крыму произошло несколько взрывов
Официальной информации пока нет
17 апреля 2024, 12:20, ИА Амител
Фото: кадр из видео / t.me/shot_shot
Жители крымского Джанкоя сообщили о мощных взрывах в небе над городом, сообщает Telegram-канал Shot.
"Предварительно, работает система ПВО", – говорится в сообщении.
По словам местных жителей, несколько громких хлопков были слышны в районе 4 часов ночи, а после этого "в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар". Официальной информации пока нет.
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