НОВОСТИПроисшествия

Над аэродромом в Крыму произошло несколько взрывов

Официальной информации пока нет

17 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

Фото: кадр из видео / t.me/shot_shot
Фото: кадр из видео / t.me/shot_shot

Жители крымского Джанкоя сообщили о мощных взрывах в небе над городом, сообщает Telegram-канал Shot.

"Предварительно, работает система ПВО", – говорится в сообщении.

По словам местных жителей, несколько громких хлопков были слышны в районе 4 часов ночи, а после этого "в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар". Официальной информации пока нет.

Самолет / pxhere.com/ru/photo/713713

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Он также отметил, что в планах нового контрнаступления указаны и другие инфраструктурные объекты
НОВОСТИПолитика
Происшествия Крым

Комментарии 1

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Алексей

14:59:10 17-04-2024

Захарова уже высказала глубокую озабоченность? Или всё же начали работать наконец?!

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