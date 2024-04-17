Над аэродромом в Крыму произошло несколько взрывов

Официальной информации пока нет

17 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

Фото: кадр из видео / t.me/shot_shot

Жители крымского Джанкоя сообщили о мощных взрывах в небе над городом, сообщает Telegram-канал Shot.

"Предварительно, работает система ПВО", – говорится в сообщении.

По словам местных жителей, несколько громких хлопков были слышны в районе 4 часов ночи, а после этого "в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар". Официальной информации пока нет.