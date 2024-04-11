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Зеленский заявил о планах по уничтожению Крымского моста

Он также отметил, что в планах нового контрнаступления указаны и другие инфраструктурные объекты

11 апреля 2024, 11:32, ИА Амител

Самолет / pxhere.com/ru/photo/713713
Самолет / pxhere.com/ru/photo/713713

Владимир Зеленский заявил о том, что в план нового контрнаступления хотят включить уничтожение Крымского моста. Об этом он сказал в интервью Bild.

А также отметил, что план контрнаступления уже есть. 

"Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель", – сказал Зеленский. 

Говоря о военных целях, он пояснил, что это мосты и аэродромы, которые используются для транспортировки вооружения.

СВО

Комментарии 5

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Гость

12:00:15 11-04-2024

о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель -- наши наверное тоже смогут такие цели уничтожить

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Гость

13:48:11 11-04-2024

Гость (12:00:15 11-04-2024) о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют ... так они сейчас практически каждую этим занимаются

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Гость

14:03:18 11-04-2024

Гость (13:48:11 11-04-2024) так они сейчас практически каждую этим занимаются... каждую ночь

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Гость

17:45:12 11-04-2024

А не пора ли этого хотелкина самого уничтожить,чтобы и у других такое желание отпало?

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Гость

18:16:12 11-04-2024

Гость (17:45:12 11-04-2024) А не пора ли этого хотелкина самого уничтожить,чтобы и у дру... Он нужен живым для процесса

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