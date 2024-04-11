Зеленский заявил о планах по уничтожению Крымского моста

Он также отметил, что в планах нового контрнаступления указаны и другие инфраструктурные объекты

11 апреля 2024, 11:32, ИА Амител

Самолет / pxhere.com/ru/photo/713713

Владимир Зеленский заявил о том, что в план нового контрнаступления хотят включить уничтожение Крымского моста. Об этом он сказал в интервью Bild.

А также отметил, что план контрнаступления уже есть.

"Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель", – сказал Зеленский.

Говоря о военных целях, он пояснил, что это мосты и аэродромы, которые используются для транспортировки вооружения.