Зеленский заявил о планах по уничтожению Крымского моста
Он также отметил, что в планах нового контрнаступления указаны и другие инфраструктурные объекты
11 апреля 2024, 11:32, ИА Амител
Самолет / pxhere.com/ru/photo/713713
Владимир Зеленский заявил о том, что в план нового контрнаступления хотят включить уничтожение Крымского моста. Об этом он сказал в интервью Bild.
А также отметил, что план контрнаступления уже есть.
"Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель", – сказал Зеленский.
Говоря о военных целях, он пояснил, что это мосты и аэродромы, которые используются для транспортировки вооружения.
12:00:15 11-04-2024
о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель -- наши наверное тоже смогут такие цели уничтожить
13:48:11 11-04-2024
Гость (12:00:15 11-04-2024) о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют ... так они сейчас практически каждую этим занимаются
14:03:18 11-04-2024
Гость (13:48:11 11-04-2024) так они сейчас практически каждую этим занимаются... каждую ночь
17:45:12 11-04-2024
А не пора ли этого хотелкина самого уничтожить,чтобы и у других такое желание отпало?
18:16:12 11-04-2024
Гость (17:45:12 11-04-2024) А не пора ли этого хотелкина самого уничтожить,чтобы и у дру... Он нужен живым для процесса