Над Азовским морем сбили украинскую ракету "Нептун"
О пострадавших в результате инцидента ничего не сказано
04 февраля 2025, 14:30, ИА Амител
Море / Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev
Дежурные средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун" над Азовским морем. Как сообщает Rostovgazeta, об этом заявили в Минобороны РФ.
Воздушную цель обнаружили минувшей ночью в акватории. О пострадавших в результате инцидента ничего не сказано – скорее всего, разрушений не допущено.
Напомним, что "Нептун" – ракета, предназначенная для поражения кораблей. Согласно открытым данным, она создана на Украине на основе советской разработки – ракеты X-35.
Комментарии 0