Над Азовским морем сбили украинскую ракету "Нептун"

О пострадавших в результате инцидента ничего не сказано

04 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

Море / Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev

Дежурные средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун" над Азовским морем. Как сообщает Rostovgazeta, об этом заявили в Минобороны РФ.

Воздушную цель обнаружили минувшей ночью в акватории. О пострадавших в результате инцидента ничего не сказано – скорее всего, разрушений не допущено.

Напомним, что "Нептун" – ракета, предназначенная для поражения кораблей. Согласно открытым данным, она создана на Украине на основе советской разработки – ракеты X-35.