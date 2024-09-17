Над Барнаулом поднимается большая Кукурузная Луна. Фото

Суперлуние можно будет наблюдать еще три дня

17 сентября 2024, 21:15, ИА Амител

Восход Луны 17 сентября в Барнауле / Фото: amic.ru

Над Барнаулом поднимается Кукурузная Луна. Полнолуние наступит ближе к утру, однако суперлуние можно будет наблюдать следующие три дня.

В Московском планетарии рассказывали, что в этот день Луна окажется в перигее своей орбиты на расстоянии 357 283 км от Земли. По этой причине она выглядит больше, чем обычно.