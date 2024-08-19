Осетровая луна. Фото редчайшего суперлуния над Барнаулом

В следующий раз увидеть такое можно будет лишь в январе и марте 2037 года

19 августа 2024, 22:33, ИА Амител

Осетровая Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

19 августа жители Земли смогут увидеть редчайшую "Осетровую Луну". Это событие которое включает в себя как суперлуние, так и Голубую Луну. В следующий раз увидеть такое можно будет лишь в январе и марте 2037 года.

Как выглядел спутник нашей планеты в эту ночь — смотрите в фотоленте amic.ru