Осетровая луна. Фото редчайшего суперлуния над Барнаулом
В следующий раз увидеть такое можно будет лишь в январе и марте 2037 года
19 августа 2024, 22:33, ИА Амител
Осетровая Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru
19 августа жители Земли смогут увидеть редчайшую "Осетровую Луну". Это событие которое включает в себя как суперлуние, так и Голубую Луну. В следующий раз увидеть такое можно будет лишь в январе и марте 2037 года.
Как выглядел спутник нашей планеты в эту ночь — смотрите в фотоленте amic.ru
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