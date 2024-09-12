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"Красное зарево". Над Барнаулом появилось полярное сияние

В это же время на Земле идет мощная магнитная буря

12 сентября 2024, 23:30, ИА Амител

Полярное сияние над Барнаулом / Фото: "Инцидент Барнаул"

Яркое северное сияние накрыло Сибирь. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", над городом сейчас можно заметить нестабильное зарево.

Один из подписчиков паблика отметил, снять полярное сияние можно на выдержке в пять секунд.

Напомним, сегодня на Земле началась магнитная буря. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточняли, что ее вероятность составляет 99,9%. О том, насколько мощной будет буря, – в материале amic.ru.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Вероятность – 99,9%. Что за магнитная буря ударит по Земле 12 и 13 сентября 2024 года

По данным ученых, избежать геомагнитного удара практически невозможно
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Барнаул

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