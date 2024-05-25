Над Барнаулом сфотографировали красную Луну

Спутник Земли незначительно возвышался над горизонтом и был частично прикрыт облаками

25 мая 2024, 09:35, ИА Амител

Красная Луна над Барнаулом / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула могли наблюдать красную Луну вечером 25 мая. Кадры необычного полнолуния опубликовал телеграм-канал "В курсе 22".

На фото запечатлено, как спутник ярко-красного цвета возвышается над городом и частично прикрыт облаками.

Судя по всему, причиной такого явления стало то, что сразу после восхода спутник еще слишком низко висел над горизонтом, и отражающиеся от него лучи проходили препятствия в виде воздуха, пара, пыли и практически сразу рассеивались, оставив только красный оттенок.

В таких случаях Луна вновь приобретает привычный белый цвет, когда поднимается чуть выше.