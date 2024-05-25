Над Барнаулом сфотографировали красную Луну
Спутник Земли незначительно возвышался над горизонтом и был частично прикрыт облаками
25 мая 2024, 09:35, ИА Амител
Красная Луна над Барнаулом / Фото: "В курсе 22"
Жители Барнаула могли наблюдать красную Луну вечером 25 мая. Кадры необычного полнолуния опубликовал телеграм-канал "В курсе 22".
На фото запечатлено, как спутник ярко-красного цвета возвышается над городом и частично прикрыт облаками.
Судя по всему, причиной такого явления стало то, что сразу после восхода спутник еще слишком низко висел над горизонтом, и отражающиеся от него лучи проходили препятствия в виде воздуха, пара, пыли и практически сразу рассеивались, оставив только красный оттенок.
В таких случаях Луна вновь приобретает привычный белый цвет, когда поднимается чуть выше.
11:01:12 25-05-2024
Новости из будущего?
12:15:09 25-05-2024
Вечер 25 мая ещё впереди . Никак жители Барнаула на машине времени катаются.