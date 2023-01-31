Над сибирским городом пролетел метеорит. Видео

По словам горожан, космическое тело "ворвалось" в воздушное пространство Красноярска примерно час назад

31 января 2023, 21:30, ИА Амител

Жители Красноярска рассказывают, что над городом пролетел метеорит. Момент попал на камеры видеонаблюдения, кадры с которых публикуют в социальных сетях.

В частности, в ролике из паблика "ЧП Красноярск" видно, что яркий болид с зеленоватым свечением пролетел над городом, на несколько секунд осветив дворы. По словам горожан, космическое тело "ворвалось" в воздушное пространство Красноярска примерно час назад.

Вместе с тем некоторые комментаторы в сообществе отмечают, что вживую зрелище действительно пугало, хоть одновременно с этим и завораживало.