Фотограф grad.i.ent снял короткий таймлапс кометы над столицей Алтайского края

30 января 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: t.me/pagedowner

Комета C/2022 E3 (ZTF) продолжает свой видимый (пока) путь над Землёй. Уже 1 февраля, если позволит погода, её можно увидеть в наивысшей яркости. В этот день ZTF максимально приблизится к нашей планете. Расположена она будет недалеко от Полярной звезды.

Однако обзору неба, как это часто бывает, мешает городская засветка. Чтобы рассмотреть хвостатое чудо, лучше наблюдать за ним вдали от города.

Тем временем барнаульский фотограф под ником grad.i.ent снял короткое видео о полёте кометы.

"Почти час ушёл, чтобы настроиться и поймать её в кадр, всё-таки 500 мм фокусного расстояния это уже тяжеловато, для того чтобы наводиться почти "вслепую". Жаль, хвоста кометы практически не видно, зато удалось снять видосик-таймлапс, где видно, что примерно за полчаса комета ощутимо переместилась на фоне звёзд", – пишет автор в своём телеграм-канале.ZTF – это космический объект родом из облака Оорта. Открыли комету совсем недавно, в марте 2022 года. В тот момент небесное тело пролетало вблизи Юпитера. Теперь оно сблизилось и с Землёй. Комета светится необычным зелёным светом, что делает её особенно красивой на ночном небе. Кроме всего прочего, период её обращения около 50 тысяч лет.