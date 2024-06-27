Собиратели делятся снимками своей добычи в соцсетях, но отмечают, что комары изрядно мешают

27 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Урожай земляники на Алтае / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

В лесах Алтайского края поспела земляника. Об этом рассказали собиратели в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте".

Жители края активно делятся фотографиями собранного урожая в социальных сетях. Особенно много ягоды убралось собрать в Троицком и Павловском районах. Грибники советуют надевать скафандры: отбивать урожай ягоды придется от туч комаров и мошкары.