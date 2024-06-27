В лесах Алтайского края поспела земляника
Собиратели делятся снимками своей добычи в соцсетях, но отмечают, что комары изрядно мешают
27 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Урожай земляники на Алтае / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"
В лесах Алтайского края поспела земляника. Об этом рассказали собиратели в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте".
Жители края активно делятся фотографиями собранного урожая в социальных сетях. Особенно много ягоды убралось собрать в Троицком и Павловском районах. Грибники советуют надевать скафандры: отбивать урожай ягоды придется от туч комаров и мошкары.
09:47:04 27-06-2024
Сколько терпения и свободного времени что бы её столько набрать.
09:55:30 27-06-2024
Это клубника. Земляника выглядит по-другому
10:00:46 27-06-2024
Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому... Опередили)
11:07:29 27-06-2024
Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому... Это именно земляника, молчали бы уж, дилетанты
11:41:50 27-06-2024
Гость (11:07:29 27-06-2024) Это именно земляника, молчали бы уж, дилетанты... ты видимо и викторию клубникой называешь, умник))
12:22:18 27-06-2024
Гость (11:41:50 27-06-2024) ты видимо и викторию клубникой называешь, умник))... а ягоды под названием "виктория" вообще не существует. Так назывался первый сорт садовой земляники.
11:15:58 27-06-2024
Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому...
как раз это и есть земляника))
11:33:45 27-06-2024
Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому... Вы у клубники попробуйте ягоду от чашелистиков так отделить) Сразу говорю - не получится ее не помять. А тут земляника. Да и по самой ягоде видно. И да, клубника спеет позже.
14:55:22 27-06-2024
Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому... это самая настоящая земляника, а клубника совсем по другому выглядит.
10:44:23 27-06-2024
Клубника еще не поспела.
13:23:01 27-06-2024
Хватит спорить, шуруйте в лес, комары вас всех заждались😁
16:55:44 27-06-2024
Гость (13:23:01 27-06-2024) Хватит спорить, шуруйте в лес, комары вас всех заждались😁... тоже идите
16:39:21 27-06-2024
В лесу - земляника, в поле - клубника.