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В лесах Алтайского края поспела земляника

Собиратели делятся снимками своей добычи в соцсетях, но отмечают, что комары изрядно мешают

27 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Урожай земляники на Алтае / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

В лесах Алтайского края поспела земляника. Об этом рассказали собиратели в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте".

Жители края активно делятся фотографиями собранного урожая в социальных сетях. Особенно много ягоды убралось собрать в Троицком и Павловском районах. Грибники советуют надевать скафандры: отбивать урожай ягоды придется от туч комаров и мошкары.

Алтайский край урожай

Комментарии 13

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Гость

09:47:04 27-06-2024

Сколько терпения и свободного времени что бы её столько набрать.

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Гость

09:55:30 27-06-2024

Это клубника. Земляника выглядит по-другому

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Гость

10:00:46 27-06-2024

Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому... Опередили)

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Гость

11:07:29 27-06-2024

Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому... Это именно земляника, молчали бы уж, дилетанты

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Гость

11:41:50 27-06-2024

Гость (11:07:29 27-06-2024) Это именно земляника, молчали бы уж, дилетанты... ты видимо и викторию клубникой называешь, умник))

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Гость

12:22:18 27-06-2024

Гость (11:41:50 27-06-2024) ты видимо и викторию клубникой называешь, умник))... а ягоды под названием "виктория" вообще не существует. Так назывался первый сорт садовой земляники.

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Гость

11:15:58 27-06-2024

Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому...
как раз это и есть земляника))

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Гость

11:33:45 27-06-2024

Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому... Вы у клубники попробуйте ягоду от чашелистиков так отделить) Сразу говорю - не получится ее не помять. А тут земляника. Да и по самой ягоде видно. И да, клубника спеет позже.

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Элен без ребят

14:55:22 27-06-2024

Гость (09:55:30 27-06-2024) Это клубника. Земляника выглядит по-другому... это самая настоящая земляника, а клубника совсем по другому выглядит.

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читатель

10:44:23 27-06-2024

Клубника еще не поспела.

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Гость

13:23:01 27-06-2024

Хватит спорить, шуруйте в лес, комары вас всех заждались😁

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Гость

16:55:44 27-06-2024

Гость (13:23:01 27-06-2024) Хватит спорить, шуруйте в лес, комары вас всех заждались😁... тоже идите

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Гость

16:39:21 27-06-2024

В лесу - земляника, в поле - клубника.

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