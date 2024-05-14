"Сморчковая фантастика". Барнаулец с женой нашли в лесу нереальное количество грибов

Сморчки / Фото: Руслан Муравьев

Барнаулец с супругой нашли в лесу большое количество сморчков, что в результате стало их рекордным уловом. Об этом они рассказали в паблике "Грибы и грибники Алтайского края".

"Крутейшая грибалка выдалась. Рекордный улов, около 15 литров сморчка конического. Решили днем с женой заскочить на свое старое и небольшое местечко возле Барнаула. Максимум до сегодняшнего дня было литров восемь. Мы не ожидали там увидеть такого количества сморчков. Это шок, это бомба, это эйфория – вот такими словами хочется описать увиденные поляны сморчков", – написал Руслан Муравьев.

"Друзья, это просто шок. Вы сейчас будете... я не знаю, я офигел. Ходим с супругой и просто офигели от увиденного. Вы это видите? Смотрите, их сколько. Это просто нереально. Смотрите, их сколько. Туда, туда, туда, здесь. Ха-ха. Это фантастика. Жена говорит, что там их столько же. Ха-ха. Здесь столько же. Смотрите. Там и там. Просто камера не передает это все. Офигеть! Это нечто. Ха-ха. Ладно, будем забирать", – комментирует происходящее мужчина на видео.