"Сморчковая фантастика". Барнаулец с женой нашли в лесу нереальное количество грибов
Мужчина настолько "офигел от увиденного", что просто снимал грибы на видео и смеялся
14 мая 2024, 14:18, ИА Амител
Барнаулец с супругой нашли в лесу большое количество сморчков, что в результате стало их рекордным уловом. Об этом они рассказали в паблике "Грибы и грибники Алтайского края".
"Крутейшая грибалка выдалась. Рекордный улов, около 15 литров сморчка конического. Решили днем с женой заскочить на свое старое и небольшое местечко возле Барнаула. Максимум до сегодняшнего дня было литров восемь. Мы не ожидали там увидеть такого количества сморчков. Это шок, это бомба, это эйфория – вот такими словами хочется описать увиденные поляны сморчков", – написал Руслан Муравьев.
"Друзья, это просто шок. Вы сейчас будете... я не знаю, я офигел. Ходим с супругой и просто офигели от увиденного. Вы это видите? Смотрите, их сколько. Это просто нереально. Смотрите, их сколько. Туда, туда, туда, здесь. Ха-ха. Это фантастика. Жена говорит, что там их столько же. Ха-ха. Здесь столько же. Смотрите. Там и там. Просто камера не передает это все. Офигеть! Это нечто. Ха-ха. Ладно, будем забирать", – комментирует происходящее мужчина на видео.
14:26:51 14-05-2024
Он стоял над этими грибами и бешено хохотал.
14:40:39 14-05-2024
Клещей тоже нереальное кол-во. один раз ездили - набрали сморчков - брызгались осматривались. Через 3 дня в башку впился
14:46:18 14-05-2024
Название у гриба, конечно, атас... И это едят?
15:15:45 14-05-2024
Гость (14:46:18 14-05-2024) Название у гриба, конечно, атас... И это едят?... Еще как едят! Вымачиваешь и на сковородку со сметанкой, пальчики оближешь!!!
15:27:41 14-05-2024
Гость (14:46:18 14-05-2024) Название у гриба, конечно, атас... И это едят?... мало того, что едят и он вкусные, сморчки еще и стоят почти как трюфели)).
видели, как дядька обрадовался?
14:46:58 14-05-2024
Были б то еще грибы)
14:53:56 14-05-2024
И что с ними делать? Они не зря же носят гордое имя "условно съедобный гриб"...
15:22:12 14-05-2024
Гость (14:53:56 14-05-2024) И что с ними делать? Они не зря же носят гордое имя "условно... Я вообще впервые такие вижу. Кстати грузди тоже условно съедобные
15:36:45 14-05-2024
Гость (15:22:12 14-05-2024) Я вообще впервые такие вижу. Кстати грузди тоже условно съед... они редкие достаточно
15:03:18 14-05-2024
Я сморчки и за грибы не считаю, бееееееееееее
16:44:48 14-05-2024
гостьЯ (15:03:18 14-05-2024) Я сморчки и за грибы не считаю, бееееееееееее...
У королевы Великобритании они в меню
02:33:27 25-05-2024
Гость (16:44:48 14-05-2024) У королевы Великобритании они в меню... Ее в живых нет
15:06:20 14-05-2024
Через свово там "ха-ха".. кажется они нашли еще кое какие грибы...
16:19:32 14-05-2024
раньше собирал их на даче. сейчас - нет из-за клещей. жареные со сметаной очень вкусные. условно съедобные потому, что содержат токсины, которые разрушаются при варке.
19:31:01 14-05-2024
Теперь их посадят турму...! Потому что найдется какой-нибудь закон что и сморчки собирать нельзя!...
15:04:30 15-05-2024
"Это всё грибы!" (с) )) вспомнился видосик