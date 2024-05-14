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"Сморчковая фантастика". Барнаулец с женой нашли в лесу нереальное количество грибов

Мужчина настолько "офигел от увиденного", что просто снимал грибы на видео и смеялся

14 мая 2024, 14:18, ИА Амител

Сморчки / Фото: Руслан Муравьев

Барнаулец с супругой нашли в лесу большое количество сморчков, что в результате стало их рекордным уловом. Об этом они рассказали в паблике "Грибы и грибники Алтайского края".

"Крутейшая грибалка выдалась. Рекордный улов, около 15 литров сморчка конического. Решили днем с женой заскочить на свое старое и небольшое местечко возле Барнаула. Максимум до сегодняшнего дня было литров восемь. Мы не ожидали там увидеть такого количества сморчков. Это шок, это бомба, это эйфория – вот такими словами хочется описать увиденные поляны сморчков", – написал Руслан Муравьев.

"Друзья, это просто шок. Вы сейчас будете... я не знаю, я офигел. Ходим с супругой и просто офигели от увиденного. Вы это видите? Смотрите, их сколько. Это просто нереально. Смотрите, их сколько. Туда, туда, туда, здесь. Ха-ха. Это фантастика. Жена говорит, что там их столько же. Ха-ха. Здесь столько же. Смотрите. Там и там. Просто камера не передает это все. Офигеть! Это нечто. Ха-ха. Ладно, будем забирать", – комментирует происходящее мужчина на видео.

Фото: pxhere.com

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Комментарии 16

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Гость

14:26:51 14-05-2024

Он стоял над этими грибами и бешено хохотал.

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Гость

14:40:39 14-05-2024

Клещей тоже нереальное кол-во. один раз ездили - набрали сморчков - брызгались осматривались. Через 3 дня в башку впился

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Гость

14:46:18 14-05-2024

Название у гриба, конечно, атас... И это едят?

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Гость

15:15:45 14-05-2024

Гость (14:46:18 14-05-2024) Название у гриба, конечно, атас... И это едят?... Еще как едят! Вымачиваешь и на сковородку со сметанкой, пальчики оближешь!!!

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Элен без ребят

15:27:41 14-05-2024

Гость (14:46:18 14-05-2024) Название у гриба, конечно, атас... И это едят?... мало того, что едят и он вкусные, сморчки еще и стоят почти как трюфели)).
видели, как дядька обрадовался?

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Гость

14:46:58 14-05-2024

Были б то еще грибы)

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Гость

14:53:56 14-05-2024

И что с ними делать? Они не зря же носят гордое имя "условно съедобный гриб"...

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Гость

15:22:12 14-05-2024

Гость (14:53:56 14-05-2024) И что с ними делать? Они не зря же носят гордое имя "условно... Я вообще впервые такие вижу. Кстати грузди тоже условно съедобные

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Элен без ребят

15:36:45 14-05-2024

Гость (15:22:12 14-05-2024) Я вообще впервые такие вижу. Кстати грузди тоже условно съед... они редкие достаточно

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гостьЯ

15:03:18 14-05-2024

Я сморчки и за грибы не считаю, бееееееееееее

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Гость

16:44:48 14-05-2024

гостьЯ (15:03:18 14-05-2024) Я сморчки и за грибы не считаю, бееееееееееее...
У королевы Великобритании они в меню

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Гость

02:33:27 25-05-2024

Гость (16:44:48 14-05-2024) У королевы Великобритании они в меню... Ее в живых нет

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Гость

15:06:20 14-05-2024

Через свово там "ха-ха".. кажется они нашли еще кое какие грибы...

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Гость

16:19:32 14-05-2024

раньше собирал их на даче. сейчас - нет из-за клещей. жареные со сметаной очень вкусные. условно съедобные потому, что содержат токсины, которые разрушаются при варке.

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Гость

19:31:01 14-05-2024

Теперь их посадят турму...! Потому что найдется какой-нибудь закон что и сморчки собирать нельзя!...

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хех

15:04:30 15-05-2024

"Это всё грибы!" (с) )) вспомнился видосик

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