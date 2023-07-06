Надежда Бабкина призналась, что расплакалась при просмотре "Чебурашки"
Певица рассказала о моменте, который её растрогал
06 июля 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российская певица Надежда Бабкина поделилась эмоциями от просмотра фильма "Чебурашка". Ее слова передает "КП".
По словам Бабкиной, картина покорила ее своей добротой. Певица призналась, что даже заплакала, когда смотрела фильм вместе с внуками.
Больше всего Надежду Бабкину растрогал момент, когда герой Сергея Гармаша отдавал Чебурашку.
Ранее сообщалось, что телеканал "ТНТ" запустил в работу продолжение сериала "Счастливы вместе", который будет содержать 10 серий и выйдет под названием "Букины".
16:47:02 06-07-2023
Отстойный пошлый напрочь извративший образ советского Чебурашки фильм, к тому же полная калька с американского литл Стюарта, а образ нового чебурашки сродни белке из Ледникового периода. Хотя белка никак не могла достать один орех, тогда как наш чебураш поедал апельсины тоннами.
16:52:45 06-07-2023
Покажите Бабкиной по-настоящему хорошие фильмы, она наверное и сопли, и слюни пустит.