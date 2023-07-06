Надежда Бабкина призналась, что расплакалась при просмотре "Чебурашки"

Певица рассказала о моменте, который её растрогал

06 июля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российская певица Надежда Бабкина поделилась эмоциями от просмотра фильма "Чебурашка". Ее слова передает "КП".

По словам Бабкиной, картина покорила ее своей добротой. Певица призналась, что даже заплакала, когда смотрела фильм вместе с внуками.

Больше всего Надежду Бабкину растрогал момент, когда герой Сергея Гармаша отдавал Чебурашку.

Ранее сообщалось, что телеканал "ТНТ" запустил в работу продолжение сериала "Счастливы вместе", который будет содержать 10 серий и выйдет под названием "Букины".